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بالإجماع.. النواب الأمريكي يطالب الحكومة برفع السرية عن أصل كورونا
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بالإجماع.. النواب الأمريكي يطالب الحكومة برفع السرية عن أصل كورونا

بالإجماع.. النواب الأمريكي يطالب الحكومة برفع السرية عن أصل كورونا

بالإجماع.. النواب الأمريكي يطالب الحكومة برفع السرية عن أصل كورونا
١٠:٥٧:٤٥ م، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أقر مجلس النواب الأمريكي بالإجماع مشروع قانون، اليوم الخميس، يطالب الحكومة برفع السرية عن جميع المعلومات الاستخبارية حول أصل فيروس كورونا.

رفع السرية عن أصل كورونا

وقال السناتور الجمهوري جوش هاولي، وهو أحد المتقدمين بهذا المشروع: “اليوم، وافق مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع قانون يطالب برفع السرية عن جميع المعلومات الاستخبارية الحكومية حول أصل فيروس كورونا. الناس بحاجة إلى معرفة الحقيقة!”.

حادثة معملية محتملة في ووهان

في وقت سابق، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، إن المكتب يعتبر الفرضية الأكثر ترجيحا أن أصل فيروس كورونا هو مختبر، وأنه من المرجح أن يكون مصدر الوباء حادثة معملية محتملة في ووهان.

تسرب من مختبر

وقبل ذلك، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلا عن مصادر، أن مسؤولين أمريكيين خلصوا إلى أن فيروس كورونا تسرب من مختبر.

وأبلغت السلطات الصينية، في 31 ديسمبر سنة 2019، منظمة الصحة العالمية بتفشي مرض التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان بوسط البلاد.

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الكلمات الدلالية:
أصل كورونا فيروس كورونا مختبر الصين مدينة ووهان

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