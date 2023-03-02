دراسة تكشف عن أسوأ نظامين غذائيين أثناء عملية إنقاص الوزن

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كشفت دراسة حديثة عن أسوأ نظامين غذائيين أثناء عملية إنقاص الوزن والتخسيس والتي قد تسبب أضرار صحية.

ووفقا للدراسة، أوضحت خبيرتا التغذية سوزي بوريل وليان وارد، أن أسوأ حميتين لخسارة الوزن هما حمية السعرات الحرارية المنخفضة جداً، ونظام إزالة السموم من الجسم.

نظام السعرات الحرارية المنخفض

وقالت بوريل إن أول ما يجب عليك الابتعاد عنه هو اتباع حمية تنخفض فيها السعرات الحرارية عن 1000 سعرة حرارية، لأن جسم المرأة يحتاج إلى أكثر من 1500 سعرة حرارية في المتوسط.

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وأضافت “في حين أن هذه الحمية قد تخفض الوزن بسرعة، إلا أن هذا لن يدوم طويلاً؛ السبب في ذلك هو أنك تعود جسمك على الاكتفاء بالقليل من الطعام، ولكن عندما تبدأ بتناول الطعام بشكل طبيعي مرة أخرى بعد فقدان الوزن، فإن الجسم يخزن أي دهون زائدة تتناولها، وهذا يؤدي إلى زيادة الوزن ثانية، وفقا لـ”صحيفة ديلي ميل البريطانية”.

حمية التخلص من السموم

بينما قالت ليان وارد إن حمية التخلص من السموم، مثل حمية ماء الليمون، أو عصائر الخضار، هو أمر غير مقبول، لأنه يؤدي إلى فقدان الكثير من كتلة العضلات، وهذا أمر غير صحي.

ونصحت ليان بالتركيز على تناول الأطعمة عالية الجودة التي تحتوي على المغذيات إلى جانب حمية التخلص من السموم، لتفادي فقدان كتلة العضلات.

وأوصت الدراسة، بأهمية اتباع نظام غذائي يضم مجموعة متنوعة من البروتينات والكربوهيدرات المعقدة والخضراوات والفواكه والدهون الجيدة مثل زيت الزيتون البكر الممتاز والأفوكادو، دون التخلي عن الأطعمة التي يحبونها وتناولها بشكل متوازن لا يؤدي إلى زيادة الوزن.

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