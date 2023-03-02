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عبر منصة أبشر.. خطوات تفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها من الناقل البريدي
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عبر منصة أبشر.. خطوات تفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها من الناقل البريدي

عبر منصة أبشر.. خطوات تفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها من الناقل البريدي

عبر منصة أبشر.. خطوات تفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها من الناقل البريدي
١٠:٢٠:٢١ م، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حددت منصة أبشر، اليوم الخميس، بالتفصيل خطوات تفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها من خلال الناقل البريدي.

وأوضحت منصة أبشر، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن خدمة تفعيل الهوية الوطنية تمكن المستفيد من تفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها من الناقل البريدي بكل سهولة في 4 خطوات.

خطوات تنفيذ الخدمة عبر أبشر

1- اختيار خدمات من تبويب خدماتي

2- اختيار الأحوال المدنية

3- اختيار خدمات الهوية الوطنية

4- اختيار تفعيل الهوية الوطنية

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خدمة تسجيل المواليد

وفي وقت سابق، أوضحت منصة أبشر تفاصيل خدمة تسجيل المواليد إلكترونيًا وخطوات الحصول على الخدمة بالتفصيل.

وتتيح الخدمة للمواطنين والمقيمين تسجيل المواليد إلكترونيا، مع إتاحة توصيل شهادة الميلاد وسجل الأسرة المحدث إلى العنوان الوطني.

طريقة الوصول للخدمة

– الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي

– اختيار الأحوال المدنية

– اختيار خدمة تسجيل المواليد

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أبشر أخبار السعودية البريد الناقل البريدي تفعيل الهوية الوطنية منصة أبشر

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