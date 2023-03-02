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3 فوائد مذهلة.. لماذا تصدرت “تمور المجروش” المبيعات بمهرجان الأحساء؟
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3 فوائد مذهلة.. لماذا تصدرت “تمور المجروش” المبيعات بمهرجان الأحساء؟

3 فوائد مذهلة.. لماذا تصدرت “تمور المجروش” المبيعات بمهرجان الأحساء؟

3 فوائد مذهلة.. لماذا تصدرت “تمور المجروش” المبيعات بمهرجان الأحساء؟
١٠:٠٦:٥٨ م، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدرت تمور المجروش مبيعات مهرجان التمور بالأحساء لهذا العام 2023 والذي تنظمه أمانة الأحساء.

وتفصيلا، سجلت مبيعات التمور التحويلية بمهرجان الأحساء 2023 الذين تنظمه الأمانة بالتعاون مع شركائها ارتفاعاً بنسبة 33% عن نسخة العام الماضي.

وزاد الطلب على منتج تمور المجروش بصورة لافتة من قبل الزوار، وهو عبارة عن صنف تمر الخلاص يكون دبسه على شكل بلورات في داخل التمرة التي تُصبح جافة وهشة سهلة المضغ.

فوائد التمر المجروش

– ويتميز التمر المجروش بالكثير من الألياف الغذائية المميزة التي تساعد في الهضم بشكل سريع

– يساعد في منع الإصابة بالإمساك وهذا يكون من خلال تعزيز حركة الأمعاء بشكل صحي

– الدراسات أكدت أن تناول التمر المجروش يومياً ولمدة واحد وعشرون يومياً هذا يساعد في تخليص الجسم والمعدة من الفضلات.

تصنيع التمور

وكلما كانت هناك فترة أطول منذ تصنيع التمور ارتفعت معها معدلات (التجروش)، وكان ذلك أفضل لاتحاد الجلوكوز والفركتوز الطبيعيين ويزداد تماسك الدبس وتقل نسبة السكروز.

ويشهد المهرجان اقبالاً لافتاً من الزائرين خلال الفترة الحالية لتزامنها مع إجازة الفصل الدراسي الثاني وقرب حلول شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى ما يضمه المهرجان من فعاليات جاذبه وأركان تفاعلية متعددة.

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