الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
أهم 10.. تنبيه هام من حساب المواطن وحالة طقس نادرة في الرياض وطريقة فك السحر
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أهم 10.. تنبيه هام من حساب المواطن وحالة طقس نادرة في الرياض وطريقة فك السحر

أهم 10.. تنبيه هام من حساب المواطن وحالة طقس نادرة في الرياض وطريقة فك السحر

أهم 10.. تنبيه هام من حساب المواطن وحالة طقس نادرة في الرياض وطريقة فك السحر
١٠:٠٤:١٤ م، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:

النيابة العامة تحذر من عقوبة غش الأجهزة الطبية: 8 عقوبات رادعة

حذرت النيابة العامة، من خطورة التورط في أي أعمال أو ممارسات تندرج تحت غش الأجهزة والمستلزمات الطبية… المزيد هنا

الغش فى المستلزمات الطبيه

“ربنا ماخلقت هذا باطلا”.. ظاهرة فلكية تزين سماء المملكة تشاهد بالعين المجردة (فيديو)

تشهد سماء المملكة، مساء اليوم ظاهرة اقتران كوكب الزهرة مع كوكب المشتري في ظاهرة فلكية.. المزيد هنا

حالات طقس نادرة بالرياض.. لم تسجلها في سنوات سابقة

لم تسجل العاصمة الرياض أي حالات غبارية خلال الشهرين الماضيين، حيث سجلت العاصمة 7 حالات غبارية في الأشهر نفسها من العام الماضي.. المزيد هنا

صورة لمكتبة الملك فهد بعد التوسعة - مدينة الرياض - الهيئة الملكية لمدينة الرياض

أفضل الطرق الشرعية لفك السحر عن المسحور

كشف فضيلة الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، أن هناك طريقتين لعلاج وإبطال السحر.. المزيد هنا

دفعة مارس.. تنبيه مهم عند ظهور هذه العبارة في “حساب المواطن”

كشف “حساب المواطن” عن معنى عبارة “الإجراء تحت الصرف”، وذلك قبل أيام من إيداع الدفعة 64 لشهر مارس.. المزيد هنا

ايداع - مكافأة - ريال -- حساب المواطن

عاجل.. إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني

أعلنت وزارة التعليم، أنها بدأت منذ قليل بإعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للطلاب عبر نظام نور وتوكلنا خدمات ومنصة مدرستي.. المزيد هنا

تصيب بالعقم.. تحذير للشباب من عقاقير تضخيم العضلات

حذّر أخصائيون من إقبال الشباب على استخدام هرمونات تضخيم العضلات، لأنها تصيب بالعديد من الأمراض، حتى لو تم استخدامها لفترة قصيرة.. المزيد هنا

تحقيق رسمي في واقعة الرقص داخل مركز صحي بجازان

أثارت احتفالية صاخبة في مركز صحي بمنطقة جازان، موجة من الاستياء عبر منصات التواصل الاجتماعي بالمملكة.. المزيد هنا

شاهد.. أمطار الخير تتساقط الآن على رياض الخبراء بالقصيم

تساقطت أمطار غزيرة اليوم الخميس، على محافظة رياض الخبراء بمنطقة القصيم وسط توقعات بجريان السيول والأودية ورياح سطحية مثيرة للأتربة.. المزيد هنا

تنبيه عاجل من “الموارد البشرية”: هذه الحالة يستحق فيها الموظف إجازة 5 أيام بأجر

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحالات التي يستحق فيها العامل إجازة بأجر كامل ولمدة خمسة أيام.. المزيد هنا

الموارد البشرية - تواصل

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