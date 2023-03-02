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هزة أرضية في ساحل دبا الفجيرة يشعر بها سكان الإمارات
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هزة أرضية في ساحل دبا الفجيرة يشعر بها سكان الإمارات

هزة أرضية في ساحل دبا الفجيرة يشعر بها سكان الإمارات

هزة أرضية في ساحل دبا الفجيرة يشعر بها سكان الإمارات
٠٩:٣٠:٢٧ م، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعرضت الإمارات، مساء اليوم الخميس، لهزة أرضية بقوة 1.9 درجة على مقياس ريختر في ساحل دبا الفجيرة، شعر بها سكان الإمارات.

وتفصيلا، سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ “المركز الوطني للأرصاد” هزة بقوة 1.9 درجة – ريختر في ساحل دبا الفجيرة الساعة 20:03، الموافق 02/03/2023 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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وقبل أيام، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري أنه سجل هزة أرضية شعر بها سكان القاهرة

وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية أكد مسؤول بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن شاشات الرصد التابعة للمعهد سجلت منذ قليل هزة أرضية جديدة.

وكان عدد من المواطنين عبروا عن شعورهم بهزة أرضية، في مناطق من جنوب القاهرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه لم تصدر أي تأكيدات رسمية في هذا الشأن.

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3 هزات أرضية متتالية بالقرب من مصر

فيما سجلت شبكات المحطة القومية لرصد الزلازل في مصر، 3 هزات أرضية متتالية بالقرب من مصر، خلال الأيام الماضية، شعر بها سكان بعض المحافظات في القاهرة والقليوبية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية.

وحسب “العربية”، فقد تم رصد 3 هزات أرضية بدرجات متفاوتة من القوة، كان آخرها بقوة 4.9 و4.5 درجة على مقياس ريختر شمال السويس، وسبقتها هزة أخرى بدرجة ضعيفة.

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الكلمات الدلالية:
الإمارات الفجيرة زلزال هزة أرضية

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