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عامل يكشف حقيقة المجتمع الأمريكي: جنون وقتل ودمار نفسي لأقصى حد (فيديو)
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عامل يكشف حقيقة المجتمع الأمريكي: جنون وقتل ودمار نفسي لأقصى حد (فيديو)

عامل يكشف حقيقة المجتمع الأمريكي: جنون وقتل ودمار نفسي لأقصى حد (فيديو)

عامل يكشف حقيقة المجتمع الأمريكي: جنون وقتل ودمار نفسي لأقصى حد (فيديو)
٠٩:٣٣:٢٢ م، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ظهر عامل أمريكي، يبدو أنه من أصول إفريقية، في مقطع فيديو متداول كشف من خلاله معلومات وحقائق صادمة عن المجتمع الأمريكي.

وقال العامل الأمريكي في المقطع المتداول: “سأخبرك بحقائق عن المجتمع الأمريكي لا تعرفها، الإعلام لا ينقل حقيقة المجتمع الأمريكي بل الصورة عكس ما يظهر في الإعلام تمام”.

جرائم قتل واغتصاب وإدمان

وأضاف العامل : “نحن نعيش هنا حالة من الجنون، تنتشر جرائم القتل والاغتصاب والمخدرات والإدمان”.
وتابع العامل “إذا كنت ترغب في زيارة أمريكا فعليك أن تعلم حقيقة هذا المكان، التي لا تظهر أبدا في الدعاية التلفزيونية”.

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عدد هائل من الأطفال المفقودين

وقال العامل “لدينا أزمة إنهاء الحياة بصورة عالية”، لدينا عدد هائل من الأطفال المفقودين، المواطنون يقتلون بعضهم بعضاً، لدينا جرائم سرقة واحتيال وكذب وخداع وسرقة واغتصاب للأطفال”.

وختم العامل الأمريكي قائلا ويبدو عليه حالة من التأثر “في عام 2022 أكثر من 45 ألف شخص انتحروا في أمريكا”.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا اغتصاب انتحار جرائم جرائم قتل حقيقة المجتمع الأمريكي

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