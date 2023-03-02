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الإطاحة بمواطن بحوزته أكثر من 200 قرص إمفيتامين مخدر في الدمام

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الإطاحة بمواطن بحوزته أكثر من 200 قرص إمفيتامين مخدر في الدمام

الإطاحة بمواطن بحوزته أكثر من 200 قرص إمفيتامين مخدر في الدمام

الإطاحة بمواطن بحوزته أكثر من 200 قرص إمفيتامين مخدر في الدمام
٠٩:٠٥:٠١ م، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت دوريات الأمن بمدينة الدمام، اليوم الخميس، القبض على مواطن بحوزته (209) أقراص إمفيتامين مخدرة.

وأوضح الأمن العام، في بيان عبر “تويتر”: “أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص”.

رصد نشاط إجرامي

وبالأمس رصدت رئاسة أمن الدولة نشاطاً عصابياً إجرامياً يمتهن النصب والاحتيال على أفراد وكيانات وهيئات من خلال انتحال اسم شخصية مسؤولة ويطلب المعلومات البنكية للأفراد والكيانات.

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تقديم مساعدات مالية

وأفادت “أمن الدولة” أن التحايل يأتي بحجة تقديم مساعدات مالية باستخدام برامج للاتصالات الهاتفية وروابط مزيفة لمواقع إلكترونية حكومية وتجارية.

وأشارت إلى أنه استهدف الكثير من المواطنين والمقيمين، ومن خلال المتابعة الأمنية تمكنت الجهة المختصة بالرئاسة يوم الاثنين الموافق 7 / 8 / 1444هـ من ضبط وكر إجرامي يعود لأحد ضعاف النفوس بمدينة الدمام جهز منزله ليكون منطلقاً لهذه العمليات الإجرامية بتوفير شبكة اتصالات تسهل تمرير المكالمات بأرقام محلية.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأمن العام مخدرات مواد مخدرة مواطن

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