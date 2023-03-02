مشاهير تيك توك يروجون لعلاج غريب لالتهاب الحلق.. وأطباء: نهايته الموت

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في تسابق غير محمود لمشاهير “تيك توك”، يتم الترويج الآن لعصير البطاطس بزعم أنه يقي من التهاب الحلق.

عصير بطاطس نيء:

وبحسب ما تم تداوله ، فإن مشاهير الـ Tiktok يقومون بشرب عصير بطاطس نيء لعلاج التهاب الحلق (اللوزتين) والأطباء حول العالم يطلقون تحذيرا شديدا.

وحذّر الأطباء أن هذا قد يؤدي لمضاعفات تصل لأمراض في الكلى أو حمى الروماتيزم الخطيرة التي تؤدي لأمراض مزمنة في القلب والدماغ وقد تصل في النهاية إلى الموت.

مخاطر تناول البطاطس النيئة:

1-اضطراب المعدة

قضم البطاطس النيئة، يسبب اضطراب المعدة، المشكلة تأتي من مركب سام يعرف باسم السولانين.

2- يمكن أن يسبب الغثيان والصداع والإسهال.

3- الشعور بعدم الراحة والانتفاخ.

4- في الحالات الشديدة يمكن أن يسبب الوفاة.

وعندما تتعرض البطاطس لأشعة الشمس أو تخزينها لفترة طويلة من الوقت، ستبدأ في التحول إلى اللون الأخضر وتنمو البراعم، وعند هذه النقطة يكون هذا المركب مؤكدًا عند مستويات سامة وخطيرة.

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