تصيب بالعقم.. تحذير للشباب من عقاقير تضخيم العضلات

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حذّر أخصائيون من إقبال الشباب على استخدام هرمونات تضخيم العضلات، لأنها تصيب بالعديد من الأمراض، حتى لو تم استخدامها لفترة قصيرة.

تضخيم العضلات والإصابة بالعقم:

ونقلت القبس الكويتية عن د. عادل الحنيان، بروفيسور المسالك البولية وعلاج الذكورة، أن الأمر يهدد صحة الشباب ويصيبهم بالعقم.

وأضاف الحنيان أن أفضل خيار للرجل، الذي يرغب في بناء عضلاته وتضخيمها، هو تناول تغذية صحية ومنتجات البروتين الطبيعية والفيتامينات المناسبة.

وشدد على ضرورة الابتعاد عن جميع أنواع العقاقير الهرمونية، التي تهدف الى تضخيم العضلات وبنائها.

وتابع قائلا :”البعض يستهين بتأثير حقن الأنابوليك ستيرويد (حقن تضخيم العضلات الستيرويريدية) ويغتر بشبابه، ويعتقد بأن ذلك يمنع عنه آثارها الضارة التي تهدد صحته”.

وأوضح أنه في الواقع يعرض نفسه لأضرار تهدد:

-صحة القلب والكبد.

– الكلى والدماغ .

– الخصوبة.

– ضمور الغدة النخامية.

– توقف إفراز الخصية لهرمون التيستوستيرون الطبيعي وهرمونات أخرى مهمة للحفاظ على صحة الخصية والحيوانات المنوية.

– انقطاع إفراز بعض الهرمونات فيصاب الرجل بالعقم.

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