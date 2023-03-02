وظائف بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني في عدة تخصصات

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أعلنت المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدّة تخصصات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير قسم التطبيقات والأنظمة. مدير تنفيذ الشراكات.

مدير قسم المنتجات. مدير قسم تطوير الأعمال . مدير مكتب الإدارة الاستراتيجية (SMO). والمزيد …

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