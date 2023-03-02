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وظائف بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني في عدة تخصصات

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وظائف بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني في عدة تخصصات

وظائف بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني في عدة تخصصات

وظائف بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني في عدة تخصصات
٠٩:٠٤:٢٠ م، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدّة تخصصات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

    1. مدير قسم التطبيقات والأنظمة.
    2. مدير تنفيذ الشراكات.
  1. مدير قسم المنتجات.
  2. مدير قسم تطوير الأعمال .
  3. مدير مكتب الإدارة الاستراتيجية (SMO).
  4. والمزيد …

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عن المركز:

  • المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، تأسس بقرار من مجلس الوزراء، ليكون جهة مستقلة تهدف لتعزيز الثقة في برامج التعليم الإلكتروني، وتمكين التكامل بين جهات التعليم والتوظيف، وقيادة الابتكار في التحول الرقمي في التعليم.

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 2 مارس 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
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أخبار السعودية المركز الوطني للتعليم الإلكتروني فرص وظائف وظائف شاغرة

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