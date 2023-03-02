“ربنا ماخلقت هذا باطلا”.. ظاهرة فلكية تزين سماء المملكة تشاهد بالعين المجردة (فيديو)

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تشهد سماء المملكة، مساء اليوم ظاهرة اقتران كوكب الزهرة مع كوكب المشتري في ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة، تعكس عظمة وبديع صنع الخالق سبحانه وتعالى.

وعلق الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رئيس الجمعية الفقهية، على هذه الظاهرة بقوله في تغريدة عبر “تويتر”: “انظر الآن لجهة الغرب تجد كوكبين لامعين هما كوكب الزهرة ( قريب في حجمه من الأرض) وكوكب المشتري (أكبر من الأرض ب١٣٠٠ مرة) ! .. (.. ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار)”.

الزهرة يعانق المشتري

وفي وقت سابق، أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن كوكب الزهرة يعانق كوكب المشتري بسماء المملكة والوطن العربي، اليوم الخميس، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بالأفق الغربي بعد غروب الشمس وبداية الليل.

وأوضحت فلكية جدة، في بيان عبر “تويتر”: “أن هذه الظاهرة الفلكية ليس لها تأثير على توازن الطاقة الداخلية لكوكب الأرض، وأن الاقتران يحدث عندما تظهر كواكب قريبه من بعضها في السماء من منظورنا على الأرض، وعادة تختلف المسافة بين الأجسام أثناء الاقتران من (0.5) درجة إلى (9) درجات”.

وفي بعض الأحيان تقترب الكواكب بشكل أكبر، كما حدث في اقتران المشتري وزحل العام 2020م، عندما فصل بينهما أقل من (0.1) درجة، ويُطلق على مثل هذا الحدث اسم «الاقتران العظيم»، وسيكون اقتران الزهرة والمشتري مساء الخميس، ليس بنفس المسافة، ولكن سيكون المنظر رائعًا.

اقتران يحدث مرة في العام

وأضافت فلكية جدة، أن اقتران الزهرة والمشتري يحدث مرة واحدة سنويًا وبالتحديد كل 13 شهرًا، وبشكل أكثر دقة كل (398.88) يومًا، لكن هذا العام ستكون المسافة الظاهرية بين الكوكبين أكبر قليلًا عما حدث في العام الماضي، بالرغم من ذلك سيبدو للراصد بالعين المجردة كأنهما على وشك ملامسة بعضهما البعض.

وتابعت فلكية جدة أن رؤية الزهرة قرب المشتري سيكون ظاهريًا فقط لأنهما في نفس خط الرؤية من الأرض، فمدار الزهرة أقرب إلى الشمس من مدار الأرض، ومدار المشتري أبعد كثيرًا حيث سيفصل بينها ملايين الكيلومترات، لذا فإن الاقتراب بينهما ليس حقيقي، فهو يحدث لأن الأرض والزهرة والمشتري مصطفة تقريبًا في الفضاء.

وأشارت فلكية جدة إلى أن الكوكبين سيظلان فوق الأفق لحوالي ساعتين، وأنه بعد يوم الاقتران سوف تزداد المسافة الظاهرية بين الكوكبين ويبتعدان عن بعضهما تدريجيًا، حيث سيتحرك المشتري ببطء نحو وهج الشمس ويختفي عن الأنظار لبعض الوقت، لكن الزهرة ستستمر في الابتعاد عن الشمس وستضيء ليالي فصل الربيع. وأن الاقتران بين المشتري والزهرة لن يتكرر إلا في عام 2027.

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انظر الآن لجهة الغرب : تجد كوكبين لامعين هما :

كوكب الزهرة ( قريب في حجمه من الأرض) ..

وكوكب المشتري (أكبر من الأرض ب١٣٠٠ مرة !) ..

(.. ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار) — أ.د.سعد الخثلان (@saad_alkhathlan) March 2, 2023