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إيرانية الصنع .. عملية تهريب واسعة لصواريخ باليستية ومضادة للدبابات في طريقها للحوثي

إيرانية الصنع .. عملية تهريب واسعة لصواريخ باليستية ومضادة للدبابات في طريقها للحوثي

إيرانية الصنع .. عملية تهريب واسعة لصواريخ باليستية ومضادة للدبابات في طريقها للحوثي
٠٨:٤٠:٢٧ م، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن ضبط أسلحة إيرانية جديدة كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية.

صواريخ باليستية:

وكتب على حسابه في تويتر :” ضبط البحرية البريطانية شحنة أسلحة إيرانية جديدة كانت في طريقها لمليشيا الحوثي الارهابية”.

وأضاف : ” الأسلحة تتكون من صواريخ موجهة مضادة للدبابات إيرانية الصنع من نوع “Dehlavieh”،ومكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى،يؤكد تصعيد نظام طهران عمليات تهريب الأسلحة للحوثيين في انتهاك سافر للقرارات الدولية”.

كميات الأسلحة المضبوطة:

وأوضح الإرياني أن القوات البحرية المشتركة تمكنت من تنفيذ 7 عمليات اعتراض في الأشهر الثلاثة الماضية.

واستولت على 5000 قطعة سلاح، و1.6 مليون طلقة ذخيرة، و7000 فتيل تقريبي للصواريخ.

كما تم ضبط 2100 كيلوغرام من الوقود المستخدم لإطلاق قذائف صاروخية، و30 مضاد للدبابات، وصواريخ موجهة ومكونات صواريخ باليستية.

ونوه أن تصعيد النظام الإيراني عمليات تهريب السلاح للمليشيا الحوثية يؤكد نواياه إجهاض الجهود الدولية للتهدئة واستعادة الهدنة، ووقوفه حجر عثرة أمام السلام في اليمن، واستخدامه المليشيا اداة لتنفيذ سياساته في زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية.

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وثمن الإرياني جهود القوات البحريةالمشتركة وعلى رأسها القوات البحرية الأمريكية والبحرية الملكية البريطانية لدورهم في إحباط عمليات تهريب السلاح الإيراني.

ودعا لدعم قوات خفر السواحل اليمنية لرفع جاهزيتها في مجال مكافحة الإرهاب وعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات وغيرها من الأنشطة غير القانونية.

وطالب أيضا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن القيام باتخاذ موقف حازم وخطوات جدية لوقف الأنشطة الإيرانية التي تزعزع الأمن والسلم الإقليمي والدولي، باعتبارها انتهاك صارخ للقوانين والقرارات الدولية، وتحدي سافر لجهوده في فرض التهدئة وإحلال السلام في اليمن.

البحرية الأمريكية:

وكثيرًا ما تصادر البحرية الأمريكية سفنًا تحمل أسلحة إيرانية موجهة إلى الحوثيين و غيرهم، بالتعاون مع حلفائها.

وأكثر من مرة اتهمت الولايات المتحدة، إيران بتقويض أمن وسلامة الملاحة البحرية، عبر محاولاتها استهداف سفن تجارية تمر في المنطقة.

الكلمات الدلالية:
أسلحة ايرانية البحرية الأمريكية الخليج العربي مليشا الحوثي

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