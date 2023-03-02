إنجاز جديد.. المملكة تحقق المرتبة الأولى في معدل نمو الإنتاجية بين دول مجموعة العشرين

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حققت المملكة المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022م.

القيمة المحققة للمملكة:

وكانت القيمة التي حققتها المملكة هي 49%، وذلك حسب منظمة العمل الدولية في سلسلة القراءات المنمذجة، التي تصدرها سنويا، حول إنتاجية العامل.

ويمثل هذا الرقم أعلى معدل حققته المملكة، لنمو الإنتاجية، حسب نفس المصدر، حيث يعتبر هذا المعدل قد وصل في عام 2019 إلى 6.3 ، وارتفع في عام 2021 إلى 4.4، قبل أن يصل في عام 2022 لأعلى مستوياته.

وقوف المملكة مع الدول المحتاجة:

من جانبه أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، على مواصلة المملكة الوقوف مع الدول المحتاجة، وذلك من منطلق ريادتها في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية.

جاء ذلك أثناء مشاركة سموه في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، اليوم الخميس، في عاصمة جمهورية الهند نيودلهي.

أرض وعائلة واحدة:

وألقى سمو الوزير كلمة في الجلسة الأولى للاجتماع والتي جاءت تحت عنوان “تعزيز التعددية والحاجة إلى الإصلاحات، والأمن الغذائي والطاقة، والتعاون الإنمائي”.

وثمّن خلالها جهود حكومة جمهورية الهند خلال رئاستها لمجموعة العشرين تحت شعار “أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد”.

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