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النيابة العامة تحذر من عقوبة غش الأجهزة الطبية: 8 عقوبات رادعة
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النيابة العامة تحذر من عقوبة غش الأجهزة الطبية: 8 عقوبات رادعة

النيابة العامة تحذر من عقوبة غش الأجهزة الطبية: 8 عقوبات رادعة

النيابة العامة تحذر من عقوبة غش الأجهزة الطبية: 8 عقوبات رادعة
٠٨:٠٤:٣٨ م، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة، من خطورة التورط في أي أعمال أو ممارسات تندرج تحت غش الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وأوضحت النيابة، عبر حسابها في “تويتر”: “أن الأجهزة والمستلزمات الطبية المغشوشة هي التي يتعمد تغيير هويتها أو مصدرها بقصد الخداع، ويعد الجهاز والمستلزم الطبي مغشوشًا إذا تغير محتواه بما يؤثر سلبًا في مأمونيته وسلامته، أو كان معبأ في عبوات مزيفة”.

عقوبة غش الأجهزة الطبية

وحددت النيابة عقوبة غش الأجهزة والمستلزمات الطبية كالتالي:

– السجن مدة تصل إلى 10 سنوات

– إغلاق المنشأة مؤقتا لمدة تصل إلى مائة وثمانين يوما

– إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية

– إلغاء الترخيص

– غرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال

– تعليق الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة تصل إلى عام

– المنع من ممارسة أي نشاط يتعلق بالأجهزة والمستلزمات الطبية وذلك لمدة – تصل إلى مائة وثمانين يوما

– نشر الحكم المقضي به بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السجن الغرامة النيابة العامة غش الأجهزة الطبية

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