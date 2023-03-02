دهس 3 أطفال بالقدس.. نهاية تفوق الوصف بمخيم شعفاط

تواصل- فريق التحرير:

حالة من الحزن خيّمت على مخيم شعفاط في القدس، عقب وفاة ثلاثة أطفال بحادث دهس اليوم الخميس.

حادث مؤلم بمخيم شعفاط:

وألقى الحادث المؤلم بظلاله على المخيم، ووقع الألم والحسرة حيث تسيطر على المشهد داخل مخيم شعفاط.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام فقد تبعثرت كتبهم المدرسية، وتناثرت أحلامهم في لحظة يصعب وصفها.

دهس الأطفال:

لقي 3 أطفال حملوا حقائبهم، مصرعهم في مخيم شعفاط، بعد أن حاول الهلال الأحمر في القدس تقديم الإسعافات الأولية لهم ، إلا أنهم فارقوا الحياة، وأُعلن عن وفاتهم.

وسيطرت القصة المؤلمة على مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية الفلسطينية نتيجة لحيثيات الحادثة المؤسفة.

كما نعى نشطاء الأطفال بعبارات مؤثرة داعين لذويهم الصبر والسلوان.

وفاة شاب فلسطيني:

يأتي هذا في الوقت الذي استشهد فيه شاب فلسطيني – أمس الأربعاء- متأثراً بجروحه التي أُصيب بها بنيران جيش الاحتلال بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن شاباً في العشرينات من عمره استشهد متأثراً بجروحه التي أصيب بها، خلال اقتحام جيش الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا، ومحاصرتها منزلاً فلسطينياً.

وعلى صعيد متّصل أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح خلال اقتحام جيش الاحتلال المخيم، كما اعتقل الجيش ستة فلسطينيين.

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