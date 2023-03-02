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اعتماد العمل بالوثيقة المحددة لساعات القيادة والراحة لسائقي الحافلات
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اعتماد العمل بالوثيقة المحددة لساعات القيادة والراحة لسائقي الحافلات

اعتماد العمل بالوثيقة المحددة لساعات القيادة والراحة لسائقي الحافلات

اعتماد العمل بالوثيقة المحددة لساعات القيادة والراحة لسائقي الحافلات
٠٧:٤٤:٣٩ م، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وافق رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف بالموافقة على اعتماد العمل بالوثيقة المحددة لساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية لسائقي الحافلات العاملين في أنشطة النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات والنقل الدولي للركاب بالحافلات.

جاء ذلك في خطاب للغرف السعودية من اتحاد الغرف السعودية رقم (44103277) وتاريخ (8/8/1444هـ)، وبالإشارة إلى خطاب الهيئة العامة للنقل رقم (6445/44/1) وتاريخ (14/7/١٤٤٤هـ) والمتضمن فيه إلى قرار رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم (633/44/١) وتاريخ (11/6/١٤٤٤هـ).

ويقتضي القرار الموافقة على اعتماد العمل بالوثيقة المحددة لساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية لسائقي الحافلات العاملين في أنشطة النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات والنقل الدولي للركاب بالحافلات.

موعد العمل بالقرار

ومن المقرر أن يتم العمل بهذا القرار، بعد (90) يوماً من تاريخ نشره بالصحيفة الرسمية، إذ تم نشره بتاريخ (29/1/2023)، وذلك بناءً لما ورد في المادة (الثلاثون) من اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات والتي نصت على “يلتزم السائق الذي يعمل مع المرخص له بالآتي: ومنها ما ورد في الفقرة (20) على: “التقيد بساعات العمل والراحة اليومية والأسبوعية المعتمدة”، والمادة الرابعة والخمسون من ذات اللائحة على:

-أن يلتزم الناقل الذي يمارس النشاط بين مدن المملكة أو إلى خارجها بالضوابط التالية.

– ومنها ورد في الفقرة (7) على “التقييد بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية المعتمدة”، وفقا لـ”عكاظ”.

القيادة والراحة اليومية

وإشارة إلى المادة (الرابعة عشر) من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات والتي نصت على يلتزم السائق الذي يعمل مع الناقل بالآتي، ومنها ما ورد في الفقرة (19) على التقيد بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية المعتمدة، وترغب الهيئة بالتعميم على جميع الأنشطة المذكورة بالتقيد وفق القرار المشار إليه بما ورد في الوثيقة حسب المرفق، وتبليغ وتزويد الناقلين وممارسي النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات والنقل الدولي بالحافلات للتقيد بموجبه.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الهيئة العامة للنقل هيئة النقل وثيقة عمل سائقي الحافلات

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