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حالات طقس نادرة بالرياض.. لم تسجلها في سنوات سابقة

حالات طقس نادرة بالرياض.. لم تسجلها في سنوات سابقة

حالات طقس نادرة بالرياض.. لم تسجلها في سنوات سابقة
٠٧:٢٢:٠٧ م، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

لم تسجل العاصمة الرياض أي حالات غبارية خلال الشهرين الماضيين، حيث سجلت العاصمة 7 حالات غبارية في الأشهر نفسها من العام الماضي.

الرياض في شهر يناير:

وبحسب ما ذكره مركز استدامة الرياض، التابع للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فإن شهر يناير عام 2022 فقط، سجل خلاله 7 أيام غبارية.
وأوضح المركز أن العام 2020، سجلت الرياض 315 ساعة غبارية على مدار 39 يومًا.
فيما سجلت في العام 2021، 353 ساعة في 33 يومًا، بينما سجلت خلال العام 2022، 671 ساعة في 37 يومًا.
ونوه أن شهر يناير هذا العام، شهد انخفاضًا في درجات الحرارة بما يقرب 1.5 درجة مئوية، مقارنة بالعام الماضي.

توقعات حالة الطقس:

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل.

صورة لمكتبة الملك فهد بعد التوسعة - مدينة الرياض - الهيئة الملكية لمدينة الرياض

حركة الرياح السطحية:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-34 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي يصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.
بينما ترتفع الأمواج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأرصاد الرياض الطقس

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