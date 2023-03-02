وزير الخارجية الأمريكي: بوتين يمكنه إنهاء الحرب غدًا إذا أراد

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكنه إنهاء الحرب غدا إذا أراد.

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي على هامش قمة العشرين في نيودلهي، أن روسيا تتعمد الإبطاء في تصدير الغذاء من أوكرانيا.

تضرر بسبب الحرب

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، أن اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود مهدد بسبب روسيا، لافتا إلى أن الدول الإفريقية تضررت من الحرب بسبب أزمة الغذاء.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا لإنهاء الحرب على أساس مبادرة الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي.

وقال “أكدت لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش قمة العشرين المنعقدة حاليا في نيودلهي استعداد أميركا للحديث دائما بشأن السيطرة على الأسلحة الاستراتيجية”، مضيفا أنه طالب وزير الخارجية الروسي بالتراجع عن القرار غير المسؤول بتعليق العمل بمعاهدة ستارت.

روسيا تعلق

بدورها علقت وزارة الخارجية الروسية على تصريحات بلينكن، وقالت إن لافروف وبلينكن تحدثا “بشكل عابر” خلال اجتماع قمة مجموعة العشرين في الهند، لكنهما لم يعقدا مفاوضات أو اجتماعاً، بحسب وكالات أنباء روسية.

وكانت قمة العشرين فشلت في إصدار بيان جامع يدعو إلى الانسحاب الروسي الكامل وغير المشروط من أوكرانيا وسط امتناع كل من موسكو وبكين.

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