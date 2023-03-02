الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
إفطار صائم.. “بر خليص” تطلق حملتها الرمضانية لتفطير زوار الحرم
دهس 3 أطفال بالقدس.. نهاية تفوق الوصف بمخيم شعفاط
اعتماد العمل بالوثيقة المحددة لساعات القيادة والراحة لسائقي الحافلات
حالات طقس نادرة بالرياض.. لم تسجلها في سنوات سابقة
وزير الخارجية الأمريكي: بوتين يمكنه إنهاء الحرب غدًا إذا أراد
هيئة تطوير بوّابة الدرعيّة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

الرئيسية

 /

دولي

 /

وزير الخارجية الأمريكي: بوتين يمكنه إنهاء الحرب غدًا إذا أراد

وزير الخارجية الأمريكي: بوتين يمكنه إنهاء الحرب غدًا إذا أراد

وزير الخارجية الأمريكي: بوتين يمكنه إنهاء الحرب غدًا إذا أراد
٠٧:٠٨:٤٧ م، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكنه إنهاء الحرب غدا إذا أراد.

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي على هامش قمة العشرين في نيودلهي، أن روسيا تتعمد الإبطاء في تصدير الغذاء من أوكرانيا.

تضرر بسبب الحرب

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، أن اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود مهدد بسبب روسيا، لافتا إلى أن الدول الإفريقية تضررت من الحرب بسبب أزمة الغذاء.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا لإنهاء الحرب على أساس مبادرة الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي.

وقال “أكدت لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش قمة العشرين المنعقدة حاليا في نيودلهي استعداد أميركا للحديث دائما بشأن السيطرة على الأسلحة الاستراتيجية”، مضيفا أنه طالب وزير الخارجية الروسي بالتراجع عن القرار غير المسؤول بتعليق العمل بمعاهدة ستارت.

روسيا تعلق

بدورها علقت وزارة الخارجية الروسية على تصريحات بلينكن، وقالت إن لافروف وبلينكن تحدثا “بشكل عابر” خلال اجتماع قمة مجموعة العشرين في الهند، لكنهما لم يعقدا مفاوضات أو اجتماعاً، بحسب وكالات أنباء روسية.

وكانت قمة العشرين فشلت في إصدار بيان جامع يدعو إلى الانسحاب الروسي الكامل وغير المشروط من أوكرانيا وسط امتناع كل من موسكو وبكين.

اقرأ أيضا:

حرب عالمية ثالثة تقترب.. روسيا تتهم أمريكا بحمل الكيماوي لخطوط المواجهة مع أوكرانيا

الكلمات الدلالية:
أمريكا الأزمة الأوكرانيا بوتين روسيا وزير خارجية أمريكا

مواد ذات صلة

المزيد
‫بالفيديو.. بوذيون يعلقون مسلماً أعلى شجرة ويشنقونه في ميانمار‬

‫بالفيديو.. بوذيون يعلقون مسلماً أعلى شجرة ويشنقونه في ميانمار‬

٠٦:٤٦ ص، الأحد، ٢٢ ديسمبر ٢٠١٣
الأمم المتحدة: زيارة 3 مواقع يشتبه في تعرضها لهجمات كيماوية في سوريا

الأمم المتحدة: زيارة 3 مواقع يشتبه في تعرضها لهجمات كيماوية في سوريا

٠٨:٥٦ م، الأربعاء، ٣١ يوليو ٢٠١٣
السلطات الفرنسية تداهم مقر «جمعية شيعية» تسيء للمملكة

السلطات الفرنسية تداهم مقر «جمعية شيعية» تسيء للمملكة

٠٦:٥٠ م، الثلاثاء، ٠٢ أكتوبر ٢٠١٨
«الدفاع الروسية»: مقتل أكثر من 200 جندي أوكراني و100 مرتزق أجنبي

«الدفاع الروسية»: مقتل أكثر من 200 جندي أوكراني و100 مرتزق أجنبي

٠٤:١٨ م، الأحد، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *