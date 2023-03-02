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إفطار صائم.. “بر خليص” تطلق حملتها الرمضانية لتفطير زوار الحرم
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إفطار صائم.. “بر خليص” تطلق حملتها الرمضانية لتفطير زوار الحرم

إفطار صائم.. “بر خليص” تطلق حملتها الرمضانية لتفطير زوار الحرم

إفطار صائم.. “بر خليص” تطلق حملتها الرمضانية لتفطير زوار الحرم
٠٧:٥٠:١٦ م، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

دشنت جمعية البر الخيرية بمحافظة خليص أمس الأربعاء حملتها الموسمية لمشروع إفطار صائم في ساحات الحرم المكي الشريف لعام 1444هـ .

مائة ألف وجبة

وأوضح رئيس جمعية البر الخيرية بخليص الدكتور حمزة بن عبدالقادر المغربي أن الحملة تستهدف أكثر من مائة ألف وجبة توزع على زوار بيت الله الحرام والقاصدين له خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي وعبر فرق ميدانية معتمدة وخطط استراتيجية وضعتها الجمعية منذ وقت مبكر .

الوجبة بـ 15 ريال

وأضاف الدكتور المغربي أن قيمه الوجبة الواحدة للشخص الواحد تبلغ (15) ريالا، لافتا إلى أن الحملة تشتمل على ثلاثة مشاريع إحسانية ،أولها إفطار صائم في ساحات

المسجد الحرام

وثانيها دعم برامج ذوي الإعاقة، وثالثها دعم كفالة يتيم ويعد هذا المشروع من المشاريع الرائدة والبارزة لجمعية البر الخيرية بخليص والتي تتواكب مع رؤية السعودية ٢٠٣٠ في ظل التوجيهات الكريمة والأعمال المباركة التي تشرف عليها الجمعية،منوها إلى أنه بامكان الراغبين في المساهمة في هذه المشاريع ،عن طريق حساب الجمعية لدى مصرف الراجحي.

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الكلمات الدلالية:
إفطار صائم المسجد الحرام بر خليص زوار الحرم

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