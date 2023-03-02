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هيئة تطوير بوّابة الدرعيّة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
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هيئة تطوير بوّابة الدرعيّة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

هيئة تطوير بوّابة الدرعيّة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

هيئة تطوير بوّابة الدرعيّة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
٠٦:٥٧:٢٦ م، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تطوير بوّابة الدرعيّة – Diriyah Gate، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن طرح وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل في الرياض؛ و ذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • خدمات الزوار / تجربة الزائر والخدمات.

المتطالبات والمهارات:

  • تعمل كدليل موقع ، تعمل مشاركة / خدمات الزوار في مؤسسة حسنة السمعة.
  •  فهم جيد للصناعة
  •  التواصل الجيد ومهارات التعامل مع الآخرين
  •  المهارات الدبلوماسية والقدرة على التزام الهدوء في المواقف العصيبة
  •  يجب أن تكون على استعداد للعمل بجداول زمنية مرنة
  •  اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة جيدة ويفضل استخدام لغات أخرى
  • إذا كنت تتحدث لغات أخرى وترغب في أن تكون سفيرًا لتلك المنطقة المعنية في موقع التراث العالمي لليونسكو في الطريف، فأنت مدعو للتقدم إلى هذا المنصب الوظيفي.

عن الهيئة:

  • هيئة تطوير بوابة الدرعية هي هيئة حكومية سعودية، تأسست في يوليو 2017 بهدف تطوير مشروعا الدرعية وهو مشروع سياحي ثقافي حيوي ضخم، يقام على مساحة 1.500.000 م2 إضافة إلى أكبر متحف إسلامي في العالم وسيشمل مدينة طينية متكاملة تضم مكتبة الملك سلمان بالإضافة إلى أسواق ومجمعات تجارية ومطاعم ومواقع احتفالات.

طريقة التقديم:

 أوضحت إدارة الهيئة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 2 مارس 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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