الحوثي يمنع اللقاح.. وفاة 15 طفلا بالحصبة والعشرات بالعناية المركزة

تواصل- فريق التحرير:

في جريمة إنسانية ترتكتبها مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، حيث تقوم بمنع لقاح الحصبة، ما أدى إلى تفشيه بين الأطفال.

وفاة وإصابة عشرات الأطفال:

ونشرت وسائل إعلام يمنية صورا لأطفال مصابين بـ”الحصبة” في محافظتي صنعاء وحجة، الخاضعتين لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وأكدت أن حوالي 15 من الأطفال توفوا جراء الوباء خلال الأيام الماضية.

فيما لا يزال العشرات في غرف العناية المركزة يأتي ذلك بالتزامن مع تفشي عدد من الأوبئة، وحملات حوثية ضد التلقيح.

مصادر طبية:

ونقلت ” المصدر أون لاين” عن مصادر طبية، الأسبوع الجاري أن خمسة أطفال على الأقل توفوا بسبب الحصبة، فيما أصيب المئات من الأطفال خلال أيام بعضهم في حالات خطيرة.

وأوضحت أن عددا من المستشفيات بما فيها الحكومية والأهلية، تستقبل عشرات الحالات يوميا، وذلك بالتزامن مع حملات مكثفه تقودها سلطة الميليشيا لتحشيد وتعبئة المواطنين لرفض تعريض أطفالهم للقاحات المضادة لأمراض الطفولة الستة.

كما أفاد طبيب في صنعاء أنه استقبل بمفرده 11 حالة لمضى مصابين بـ”اسهال مائي” في أقل من 24 ساعة، خلال مناوبته.

اعتراف حوثي:

فيما أقرّت سلطة ميليشيا الحوثي في محافظة حجة، أمس الأربعاء، بوفاة 10 أطفال في إحدى عزل المحافظة.

وجاء ذلك بالتزامن مع تفشي عدد من الأوبئة في مناطق نفوذ الجماعة التي تعمل على حملات ممنهجة ضد التطعيم.

وأوضح أحد قيادي المليشيا أن نحو عشرة أطفال توفوا بسبب جائحة الحصبة، في عزلة حجر بمديرية المحابشة.

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