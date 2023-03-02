نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على اللواء محمد السعد

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أدّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على مدير جوزات المنطقة اللواء محمد بن عبدالعزيز السعد في جامع الأمير فهد بن محمد بالرياض .

صلاة الميت على مدير جوازات الرياض

وأدى الصلاة مع سموه المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين .

وعقب الصلاة قدم الأمير محمد بن عبدالرحمن التعازي لأسرة الفقيد داعياً الله العلي القدير أن يرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته .

فيما أعربت أسرة الفقيد عن الشكر لسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته .

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