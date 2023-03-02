“الغطاء النباتي” ينظم فعالية موسم شتاء الشرقية

تواصل- فريق التحرير:

نظَّم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر فعالية موسم شتاء الشرقية في منطقة غابات المانجروفبسيهات ضمن حملة لنجعلها خضراء، وذلك بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، بوصفها شريكًا استراتيجيًّا، ومشاركة عدد من الجهات في القطاعات (الحكومي والخاص وغير الربحي).

جاء هذا تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وحضور محافظالقطيف الأستاذ إبراهيم الخريف،

وانطلقت الفعاليات اليوم وتستمر حتى الرابع من مارس، واحتوت على العديد من الأنشطة التي تناسب كافة الفئات العمرية.

غابات المانجروف:

كما وفَّرت جوًّا من الاستمتاع للحضور، منها: فعاليات الشواطئ وضمت حملات تنظيف غابات المانجروف، والتشجير وتعريف الأطفال بالمانجروف، وجولات تعريفية عبر التجديف في غابة المانجروف، وكذلك عروض القوارب الشراعية، إضافة إلىمنطقة خاصة تحت مسمى قرية المانجروف، تتضمن منطقة تعريفية وسينما مفتوحة وكافيهات وتجمعًا للحرفيين والمصورين.

أجود أنواع الغابات:

يشار إلى أن المركز كانقد نظَّم فعالية بمناسبة اليوم الدولي لصون النظام الإيكولوجي لغابات المانجروف قبل عدة أشهر في مدينة الجبيل الصناعية، بمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين والمحليين في مجال غابات المانجروف.

ويهدف المركز من تنظيم مثل هذه الفعاليات إلى التوعية بأهمية غابات المانجروف ووجوب الحفاظ عليهاوتنميتها،لكونها أحد أجود أنواع الغابات في تخزين الكربون، والحفاظ على التنوع البيولوجي.