الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
بعد انتهاء الاختبارات.. 3 طرق للاستعلام عن النتائج
“الغطاء النباتي” ينظم فعالية موسم شتاء الشرقية
بالفيديو.. أمطار غزيرة وجريان للسيول شرق مكة
تهريب 80% من الذهب.. دولة عربية تتحفظ على موظفين روس
شؤون الحرمين تعلن تفاصيل أكبر خطة تشغيلية في تاريخها لموسم رمضان
فريق الإنقاذ والتدخل السريع بالمدينة ينقذ معتمرًا توقف قلبه 10 دقائق

الرئيسية

 /

مناطق ومحافظات

 /

“الغطاء النباتي” ينظم فعالية موسم شتاء الشرقية

“الغطاء النباتي” ينظم فعالية موسم شتاء الشرقية

“الغطاء النباتي” ينظم فعالية موسم شتاء الشرقية
٠٦:١٣:١١ م، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

نظَّم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر فعالية موسم شتاء الشرقية في منطقة غابات المانجروفبسيهات ضمن حملة لنجعلها خضراء، وذلك بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، بوصفها شريكًا استراتيجيًّا، ومشاركة عدد من الجهات في القطاعات (الحكومي والخاص وغير الربحي).

جاء هذا تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وحضور محافظالقطيف الأستاذ إبراهيم الخريف،

وانطلقت الفعاليات اليوم وتستمر حتى الرابع من مارس، واحتوت على العديد من الأنشطة التي تناسب كافة الفئات العمرية.

غابات المانجروف:

كما وفَّرت جوًّا من الاستمتاع للحضور، منها: فعاليات الشواطئ وضمت حملات تنظيف غابات المانجروف، والتشجير وتعريف الأطفال بالمانجروف، وجولات تعريفية عبر التجديف في غابة المانجروف، وكذلك عروض القوارب الشراعية، إضافة إلىمنطقة خاصة تحت مسمى قرية المانجروف، تتضمن منطقة تعريفية وسينما مفتوحة وكافيهات وتجمعًا للحرفيين والمصورين.

أجود أنواع الغابات:

يشار إلى أن المركز كانقد نظَّم فعالية بمناسبة اليوم الدولي لصون النظام الإيكولوجي لغابات المانجروف قبل عدة أشهر في مدينة الجبيل الصناعية، بمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين والمحليين في مجال غابات المانجروف.

ويهدف المركز من تنظيم مثل هذه الفعاليات إلى التوعية بأهمية غابات المانجروف ووجوب الحفاظ عليهاوتنميتها،لكونها أحد أجود أنواع الغابات في تخزين الكربون، والحفاظ على التنوع البيولوجي.

الكلمات الدلالية:
أمير المنطقة الشرقية الغطاء النباتي غابات المانجروف فعالية موسم شتاء الشرقية

مواد ذات صلة

المزيد
الأولى بالمملكة.. تدشين عيادة متخصصة للحوامل في الرياض

الأولى بالمملكة.. تدشين عيادة متخصصة للحوامل في الرياض

١٢:٣٣ م، الأربعاء، ١٤ مارس ٢٠١٨
شرطة حائل تضبط 868 مخالفاً لأنظمة العمل والإقامة

شرطة حائل تضبط 868 مخالفاً لأنظمة العمل والإقامة

٠٣:١٧ م، الأثنين، ٠٨ سبتمبر ٢٠١٤
في فرضية أمنية.. مقتل 3 إرهابيين وإسقاط طائرة «فانتوم» بـ«عسير» (صور)

في فرضية أمنية.. مقتل 3 إرهابيين وإسقاط طائرة «فانتوم» بـ«عسير» (صور)

٠٦:٣٦ م، الجمعة، ١٩ أبريل ٢٠١٩
«تقنية جدة» تبدأ تطبيق الحوسبة السحابية في التدريب

«تقنية جدة» تبدأ تطبيق الحوسبة السحابية في التدريب

٠٤:٠٢ م، الثلاثاء، ٢٤ نوفمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *