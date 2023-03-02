الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
بعد انتهاء الاختبارات.. 3 طرق للاستعلام عن النتائج
“الغطاء النباتي” ينظم فعالية موسم شتاء الشرقية
بالفيديو.. أمطار غزيرة وجريان للسيول شرق مكة
تهريب 80% من الذهب.. دولة عربية تتحفظ على موظفين روس
شؤون الحرمين تعلن تفاصيل أكبر خطة تشغيلية في تاريخها لموسم رمضان
فريق الإنقاذ والتدخل السريع بالمدينة ينقذ معتمرًا توقف قلبه 10 دقائق

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

بعد انتهاء الاختبارات.. 3 طرق للاستعلام عن النتائج

بعد انتهاء الاختبارات.. 3 طرق للاستعلام عن النتائج

بعد انتهاء الاختبارات.. 3 طرق للاستعلام عن النتائج
٠٦:١٣:٢٠ م، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

انتهت اليوم الخميس، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني في مختلف مناطق المملكة.

ويمكن الاستعلام عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني من خلال نظام نور أو منصة مدرستي أو تطبيق توكلنا.

أولا: نظام نور

يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال نظام نور من خلال الخطوات التالية:

– الدخول للنظام من خلال بيانات ولي الأمر
– اختيار إشعار بنتيجة الطالب
– اختيار الفصل الدراسي
– الضغط على بحث
– استعراض النتائج

ثانيا: منصة مدرستي

يمكن أيضا الاستعلام عن النتائج من خلال منصة مدرستي من خلال الخطوات التالية.

– فتح التطبيق
– إدخال البيانات
– من الصفحة الرئيسية اختيار اسم الطالب أو الطالبة
– الضغط على تفاصيل المواد
– اختيار الفصل الدراسي الحالي
– استعراض النتائج

ثالثا: تطبيق توكلنا

ويمكن أيضا الاستعلام عن النتائج من خلال تطبيق توكلنا من خلال الخطوات التالية

– فتح التطبيق
– إدخال بياينات الدخول
– اختيار الخدمات
– اختيار النتائج
– اختيار المؤشر بجانب اسم الطالب أو الطالبة
– استعراض النتائج

اقرأ أيضا:

5 خطوات لإشعارك بنتيجة اختبارات الفصل الدراسي الثاني

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية تطبيق توكلنا منصة مدرستي نتائج الاختبارات نظام نور

مواد ذات صلة

المزيد
بيان عاجل من «الخارجية» بشأن وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص بجنوب إفريقيا

بيان عاجل من «الخارجية» بشأن وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص بجنوب إفريقيا

١٢:٠٦ م، الأحد، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
الرشودي: المملكة مستهدفة وما فعله الحوثي إعادة لما قام به أبرهة

الرشودي: المملكة مستهدفة وما فعله الحوثي إعادة لما قام به أبرهة

٠٨:١٠ ص، الأثنين، ٣١ أكتوبر ٢٠١٦
بالأسماء.. «الخدمة المدنية» ترشح 1493 مواطنة على الوظائف التعليمية

بالأسماء.. «الخدمة المدنية» ترشح 1493 مواطنة على الوظائف التعليمية

٠٤:٠٣ م، الخميس، ٢٥ يناير ٢٠١٨
«المساحة الجيولوجية» تنفي وجود بركان بالنماص وتكشف حقيقة المقطع المتداول

«المساحة الجيولوجية» تنفي وجود بركان بالنماص وتكشف حقيقة المقطع المتداول

١٠:٤٨ م، الخميس، ٢٣ نوفمبر ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *