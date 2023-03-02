بعد انتهاء الاختبارات.. 3 طرق للاستعلام عن النتائج

تواصل – فريق التحرير:

انتهت اليوم الخميس، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني في مختلف مناطق المملكة.

ويمكن الاستعلام عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني من خلال نظام نور أو منصة مدرستي أو تطبيق توكلنا.

أولا: نظام نور

يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال نظام نور من خلال الخطوات التالية:

– الدخول للنظام من خلال بيانات ولي الأمر

– اختيار إشعار بنتيجة الطالب

– اختيار الفصل الدراسي

– الضغط على بحث

– استعراض النتائج

ثانيا: منصة مدرستي

يمكن أيضا الاستعلام عن النتائج من خلال منصة مدرستي من خلال الخطوات التالية.

– فتح التطبيق

– إدخال البيانات

– من الصفحة الرئيسية اختيار اسم الطالب أو الطالبة

– الضغط على تفاصيل المواد

– اختيار الفصل الدراسي الحالي

– استعراض النتائج

ثالثا: تطبيق توكلنا

ويمكن أيضا الاستعلام عن النتائج من خلال تطبيق توكلنا من خلال الخطوات التالية

– فتح التطبيق

– إدخال بياينات الدخول

– اختيار الخدمات

– اختيار النتائج

– اختيار المؤشر بجانب اسم الطالب أو الطالبة

– استعراض النتائج

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