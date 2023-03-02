“زلازل ..حرائق .. وإعصار”.. 3 كوراث شهدها العالم منذ بداية 2023 (صور)

تواصل- فريق التحرير:

أصبح الحديث عن الآثار التي خلفها زلزال تركيا المدمر، الذي ضرب البلاد في السادس من الشهر الماضي هو الأكثر تداولا في وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، لكن هناك كوارث أخرى تعرض لها العالم منذ بداية 2023.

1- كهرمان مرعش زلازل مستمرة:

تعرضت تركيا في السادس من فبراير الماضي لعدة زلازل مدمرة مركزها ولاية كهرمان مرعش وهي من أكثر الكوارث المدمرة منذ سنوات والأكبر في أوروبا خلال قرن.

2- زلزال هاتاي:

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات، ولاية هاتاي جنوبي تركيا في 20 فبراير وصُنف “شديد الخطورة” بحسب “نظام الإنذار والتنسيق العالمي للكوارث”.

3- حرائق تشيلي:

استمرت حرائق غابات ضخمة في تشيلي منذ 2 فبراير وصنُفت من الكوارث “شديدة الخطورة”، وذلك بعد أن استمرت مدة نحو 13 يوما.

4- إعصار مدغشقر لمدة 18 يوما:

ضرب الإعصار الاستوائي “فريدي” منطقة المحيط الهندي منذ 6 فبراير، وأودى بحياة 7 أشخاص خلال عبوره في مدغشقر. واستمر هذا الإعصار لمدة 18 يوما حتى تراجع إلى حد كبير قبل أن يبلغ موزمبيق ويتحول إلى عاصفة استوائية معتدلة.

تأثر 14 مليونا بزلزال تركيا:

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أن ما لا يقل عن 14 مليون شخص تأثروا مباشرة بالزلازل.

وأوضح في تصريحات له، أمس الأربعاء، أن أكثر من 90 دولة أرسلت مساعدات خلال كارثة الزلزال، مؤكدًا أن جهود البحث والإنقاذ أدت دورًا في تقليل الخسائر البشرية جراء الزلازل.

وأضاف أن المنطقة تمر بعاصفة من الزلازل وعلينا أن نتحضر لها، وأن هناك دمارًا كبيرًا في الولايات التركية التي ضربها الزلزال، مشيرًا إلى أن زلزال السادس من فبراير كان مدمرًا وأثر على منطقة مساحتها 500 كم جنوبي تركيا.

30 ألف مبنى منهارا:

وكشف أردوغان أن عدد المباني المنهارة جراء الزلزال تجاوز ثلاثين ألفًا، وأن أكثر من نصف مليون مواطن تركي قدموا مساعدات في عمليات الإنقاذ، لافتًا إلى أن انتخابات الرئاسة والبرلمان ستجرى في 14 مايو المقبل والبعض يحاول استغلال كارثة الزلزال لأغراض سياسية.

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