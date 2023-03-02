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بالفيديو.. أمطار غزيرة وجريان للسيول شرق مكة
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بالفيديو.. أمطار غزيرة وجريان للسيول شرق مكة

بالفيديو.. أمطار غزيرة وجريان للسيول شرق مكة

بالفيديو.. أمطار غزيرة وجريان للسيول شرق مكة
٠٦:١٠:٣٧ م، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول بأحياء شرق مكة المكرمة.

وأظهر المقطع، أجواء ماطرة وجريان للسيول شرق الطائف، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-34 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي يصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة يصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين مع تكوّن السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج ومائج مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار سيول مكة

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