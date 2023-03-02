تهريب 80% من الذهب.. دولة عربية تتحفظ على موظفين روس

تواصل- فريق التحرير:

شهد السودان واقعة مؤسفة، عقب تورط عدد من الموظفين الروس على أراضيها بتهريب كميات من الذهب.

تهريب كميات ضخمة من الذهب:

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي في السودان فقد تم تصدير نحو 27 طناً من الذهب بقيمة 1.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2022.

وقالت الحكومة في وقت سابق إن ما يصل إلى 80% من إنتاج السودان من المرجح تهريبه عبر حدودها.

تورط موظفين روس:

ذكر موقع “مايننغ. كوم” العالمي، المتخصص في رصد أخبار التعدين والمناجم، أن العشرات من المواطنين الروس الذين يعملون في شركة تعدين في السودان، يخضعون للتحقيق من قبل السلطات السودانية للاشتباه في تهريبهم للذهب.

وبحسب الموقع قفقد تم اعتقال واحد واستدعاء العديد من الموظفين الروس، قبل وبعد جولة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأفريقية في فبراير، التي سعت إلى تعزيز

العلاقات مع الدول الصديقة لروسيا

وتهدف تحركات السلطات السودانية ضد الروس، جزئيًا إلى استرضاء القوى الغربية القلقة من تزايد نفوذ روسيا في القارة السمراء.

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