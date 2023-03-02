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فريق الإنقاذ والتدخل السريع بالمدينة ينقذ معتمرًا توقف قلبه 10 دقائق
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فريق الإنقاذ والتدخل السريع بالمدينة ينقذ معتمرًا توقف قلبه 10 دقائق

فريق الإنقاذ والتدخل السريع بالمدينة ينقذ معتمرًا توقف قلبه 10 دقائق

فريق الإنقاذ والتدخل السريع بالمدينة ينقذ معتمرًا توقف قلبه 10 دقائق
٠٥:١٨:٣١ م، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- واس

تمكن فريق الإنقاذ والتدخل السريع في منطقة المدينة المنورة بداخل ساحات الحرم النبوي من إنقاذ حياة معتمر من الجنسية الباكستانية توقف قلبه لأكثر من 10 دقائق تكللت ولله الحمد بالنجاح.

بلاغ عاجل

وأوضح التجمع الصحي بالمدينة المنورة أن الفرق الطبية تلقت بلاغًا عاجلًا لمباشرة حالة لمريض سبعيني يعاني من مشاكل صحية وفقدان للوعي بداخل ساحات الحرم النبوي حيث تم على الفور تقديم الخدمة الإسعافية وتشخيص الحالة بتوقف قلبي وتنفسي.

وأكد الفريق الطبي أنه تم البدء بعمليات الإنعاش القلبي الرئوي CPR عند الساعة 11:20 صباحاً وفق البروتوكل المتبع لهذه الحالات والصدمات الكهربائية، في محاولات لاستعادته النبض والأوكسجين استمرت لأكثر من 10 دقائق حتى استعادها.

وقد تم نقله إلى مركز الصافية لإكمال الخطة العلاجية وإعطائه الأدوية اللازمة حتى استقرت الحالة ومغادرتها المركز.

7 حالات توقف قلب

يذكر أن مركز الصافية للرعاية العاجلة استقبل 7 حالات توقف قلب و48 حالة تنفسية حرجة، و 8 حالات جلطات قلبية في ساحات المسجد النبوي الشريف منذ بداية العام الميلادي الجاري.

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الكلمات الدلالية:
انقاذ معتمر توقف القلب صحة وطب فرق التدخل السريع

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