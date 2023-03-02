المطاعم والمقاهي والمشروبات والأطعمة.. الأكثر إنفاقا منذ بداية 2023

تواصل – فريق التحرير:

في كل عام يزداد معدل إنفاق المواطنين عن العام السابق له، وهو ما يعد مؤشرا على تعافي السوق السعودي، حيث تنشط حركة البيع والشراء بشكل ملحوظ..

خلال، يناير الماضي – بحسب بيان هيئة الإحصاء – فقد ارتفاع إنفاق المواطنين إلى 105.2 مليار ريال خلال شهر يناير 2023، وبنسبة 8% مقارنة بنحو 97.6 مليار ريال خلال الشهر المماثل من عام 2022.

وترصد صحيفة “تواصل” في هذا التقرير أهم القطاعات التي تروج فيها حركة البيع والتجارة

3 قطاعات شهدت نشاطا في حركة البيع والشراء

1- قطاع المطاعم والمقاهي سجل خلال يناير الماضي نموا على أساس سنوي بنحو 17.6 في المائة، إذ بلغ نحو 7.2 مليار ريال، ليستحوذ القطاع على 15 في المائة من إجمالي عمليات نقاط البيع خلال الفترة.

2- “المشروبات والأطعمة” بنحو 14.2 في المائة لتبلغ المبيعات عبر أجهزة نقاط البيع نحو 7.5 مليار ريال، مشكلا بذلك 15.5 في المائة من الإجمالي.

3- ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى إلى 11.71 مليار ريال وبنسبة 42% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

قطاعين شهدا تراجعا ملحوظا

1- تراجع الإنفاق على قطاع الأجهزه الإلكترونية والكهربائية.

2- المجوهرات

وتراجع القطاعين السابقين بنسب 11 و16.1 في المائة، مسجلا مبيعات بلغت 985.4 مليون ريال و751.8 مليون ريال، هي الأدنى منذ أبريل 2020.

نموا واسعا في الإنفاق خلال العام الماضي

وخلال العام الماضي 2022، شهد إنفاق المستهلكين نموا واسعا، بعدما بلغ الإنفاق 1.24 تريليون ريال بنسبة نمو 9.8 في المائة، في حين بلغ معدل الإنفاق الشهري نحو 103.4 مليار ريال، مقابل نحو 94.1 مليار ريال متوسط شهري لعام 2021.

ارتفاع قيمة المبيعات

ارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية خلال شهر يناير 2023 بنسبة 11% لتصل إلى نحو 48.3 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

وحسب البيانات، تمت المبيعات خلال شهر يناير الماضي من خلال 688.4 مليون عملية، وعبر 1.47 مليون جهاز.

وتُمثل العمليات عبر نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.

ثقافة الاستهلاك

ومن البيانات والأرقام، يلاحظ أن المستهلك يتجه إلى بعض القطاعات والتي تمثل حالة رواج كبيرة من بينها قطاعات الأغذية والمشروبات.

في المقابل، تعكس الأرقام حالة من التخوف من قطاعي “المجوهرات والمشغولات الذهبية”، رغم أن الذهب يعد تحوطا هاما في حالة التضخم التي أعلنت عنها المملكة مؤخرا ووصلت إلى 3.4 %.

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