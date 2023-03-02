سكارى معظم الوقت.. صحيفة تكشف إفراط نواب البرلمان الفرنسي في استهلاك الكحول

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كشفت صحيفة فرنسية، إفراط نواب البرلمان الفرنسي في استهلاك الكحول قبل جلسات النقاش والتصويت على قانون تعديل سنّ التقاعد المثير للجدل.

استهلاك الكحول في كافتيريا البرلمان

وتحت عنوان، “ماذا يحدث داخل البرلمان الفرنسي”، كشف صحيفة “ليد جدد”، عن ظاهرة استهلاك الكحول في كافتيريا البرلمان، خاصة قبل مشاركتهم في جلسات تناقش موضوعات هامة، حيث يثمل النواب أثناء المناظرات.

وحسب الصحيفة، فإن مناقشة مسألة الاستهلاك المفرط في مكتب البرلمان، وحدة النقاشات حول قانون التقاعد خلال الجلسات الليلية، دفع النواب إلى هذا السلوك.

الكحول جعل وجوه وشفاه النواب مختلفة

وقال الصحفي الفرنسي بيزريل، أن الكحول جعل النواب وجههم مختلفة وشفاههم وأسنانهم تصبغت بلون الكحل، مؤكدًا أن الإشكال موجود بكل الكتل البرلمانية في فرنسا.

النواب يشربون الكحل بالمناقشات المسائية

وأكد أن الكثير من النواب يشربون الكحل خاصة قبل فترات المناقشات المسائية، مشيرًا إلى أن مخزون الكحل داخل كافتيريا البرلمان ينفذ بسرعة، ونادلو مقهى البرلمان يتذمرون لأنه من المستحيل أن تجد مكانًا بالمقهى.

وأضاف صحفي فرنسي آخر، أن جوثي لاجريت، أن نادل المقهى اضطر إلى أن يحمل أحد النواب السكارى من الأرض في مقهى وحديقة البرلمان، مؤكدًا أن الكحول يستهلك داخل البرلمان حتى الساعة الثالثة صباحًا.

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