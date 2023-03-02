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فيديو نادر.. شاهد كيف كانت مدينة إسكندرون قبل الزلازل العنيفة وكيف أصبحت بعدها؟
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فيديو نادر.. شاهد كيف كانت مدينة إسكندرون قبل الزلازل العنيفة وكيف أصبحت بعدها؟

فيديو نادر.. شاهد كيف كانت مدينة إسكندرون قبل الزلازل العنيفة وكيف أصبحت بعدها؟

فيديو نادر.. شاهد كيف كانت مدينة إسكندرون قبل الزلازل العنيفة وكيف أصبحت بعدها؟
٠٤:٤٢:٣٨ م، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

رصد مقطع فيديو نشرته فضائية “تي آر تي” التركية، مشاهد الدمار في شوارع مدينة إسكندرون عقب الزلزل الذي تعرضت له البلاد في 6 فبراير الماضي.

ويصور المقطع أحد شوارع المدينة الواقعة بولاية هاطاي جنوبي تركيا، ويقارن ما كانت عليه وكيف أصبحت بعد الزلزال الذي تعرضت له البلاد وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر.

أثر بعد عين

إذ يوثق الفيديو كيف أصبحت غالبية المباني أثرًا بعد عين، فيما يعكس فداحة الأضرار الناجمة عن الزلزال.

وسبق أن وثقت مقاطع فيديو، ارتفاع منسوب مياه البحر في مدينة إسكندرون، حيث دخلت المياه إلى الشوارع.

وفي 6 فبراير، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

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