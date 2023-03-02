فيديو نادر.. شاهد كيف كانت مدينة إسكندرون قبل الزلازل العنيفة وكيف أصبحت بعدها؟

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رصد مقطع فيديو نشرته فضائية “تي آر تي” التركية، مشاهد الدمار في شوارع مدينة إسكندرون عقب الزلزل الذي تعرضت له البلاد في 6 فبراير الماضي.

ويصور المقطع أحد شوارع المدينة الواقعة بولاية هاطاي جنوبي تركيا، ويقارن ما كانت عليه وكيف أصبحت بعد الزلزال الذي تعرضت له البلاد وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر.

أثر بعد عين

إذ يوثق الفيديو كيف أصبحت غالبية المباني أثرًا بعد عين، فيما يعكس فداحة الأضرار الناجمة عن الزلزال.

وسبق أن وثقت مقاطع فيديو، ارتفاع منسوب مياه البحر في مدينة إسكندرون، حيث دخلت المياه إلى الشوارع.

https://twasul.info/wp-content/uploads/2023/03/شاهد-لقطات-من-كاميرا-مراقبة-تُظهِر-مدينة-إسكندرون-بولاية-هاطاي-قبل-الزلازل-العنيفة-التي-ضربت-جنوبيّ-تركيا-وبعدها-online-video-cutter.com_.mp4 كما أدى الزلزال القوي إلى تضرر ميناء إسكندرون، بحسب ما أعلنته هيئة الملاحة البحرية التركية.

وفي 6 فبراير، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

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