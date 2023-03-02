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مؤشر السوق يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات 5.1 مليار ريال

مؤشر السوق يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات 5.1 مليار ريال

مؤشر السوق يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات 5.1 مليار ريال
٠٤:٢٨:٢١ م، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر السوق، جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.8 %، ليغلق عند 10278 نقطة (+ 86 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها نحو 5.1 مليار ريال.

وواصل المؤشر بذلك صعوده للجلسة الثالثة على التوالي، ويسجل خلالها مكاسب بنحو 300 نقطة وبنسبة 3 %، وفقا لـ “أرقام”.

الأسهم المرتفعة

يأتي ذلك، فيما ارتفع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 2 %، عند 73.70 ريال، وأغلق سهم أرامكو، عند 31.75 ريال (+ 1 %).

وأنهت أسهم بنك ساب، والعربي الوطني، ومصرف الإنماء، والسعودي الفرنسي، وسابك، وإس تي سي، وجرير، والمتقدمة، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وارتفع سهم أكوا باور، بنسبة 2 % عند 139.40 ريال، عقب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الرابع 2022، إلى 656.6 مليون ريال.

ارتفاعات السوق

وتصدر سهم ثمار، ارتفاعات السوق اليوم بالنسبة القصوى (10 %) عند 18.92 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 34 ألف سهم تمت عن طريق 68 صفقة.

رفع تعليق تداول

وكانت “تداول” قررت رفع تعليق تداول السهم اعتبارا من اليوم، بعد الإعلان عن القوائم المالية للفترات السابقة، في المقابل، تراجع سهما مرافق، وطيبة، عند 51 ريالا (- 3 %) للأول، و26.25 ريال (- 2 %) للثاني.

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