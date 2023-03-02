تنبيه مهم من “التأمينات” بشأن صرف “ساند” ومعاشات التقاعد

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صرف رواتب التقاعد وللمستفيدين من نظام “ساند”.

وقالت ردًا على سؤال حول تأخر صرف المعاش في حسابها الرسمي عبر موقع “تويتر”: “تم الانتهاء من صرف ساند ومعاشات التقاعد والمنافع التأمينية للمستحقين في نظام التامينات مسبقا بتاريخ 1/3/2023 وفي حال تم اعتماد طلبك مسبقا ولم يتم الصرف نرجو التواصل معنا عبر الرابط التالي وتوضيح ذلك وسيتم التحقق وإفادتك: (اضغط هنا)

ولدى تأكيد صاحب الاستفسار أنه لم يحصل على راتبه، ردت “التأمينات” بأنه “يمكنك التواصل معنا وتقديم طلبك بإتباع الخطوات الموضحة مسبقًا وسيتم دراسة الطلب والرد في أقرب وقت ممكن”.

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شروط الاستحقاق

يستحق أفراد العائلة المعاش في الحالات الآتية:

عند وفاة صاحب معاش التقاعد أو العجز غير المهني أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم.

عند وفاة المشترك نتيجة إصابة عمل أو بسبب انتكاسة الإصابة أو مضاعفاتها.

عند وفاة المشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام، وتوفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن (3) أشهر متصلة أو (6) أشهر متقطعة.

عند وفاة المشترك بعد تركه العمل وتوفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا أو مدة (60) شهرًا مع إضافة المدة المكمّلة لـ (120) شهرًا.

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شروط صرف معاش التقاعد

حسب موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يحق للمشترك طلب صرف معاش التقاعد إذا توافرت لديه الشروط التالية:

بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.

التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.

أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة اعتبارية “مكملة” لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.

هل يمكن صرف المعاش للمشترك قبل بلوغ سن الستين؟

أجاز النظام للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين صرف المعاش وفق الحالات التالية:

معاش التقاعد المبكر، إذا توقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام وتوافرت له مدة اشتراك لا تقل عن 300 شهر أي 25 سنة.

إذا كان المشترك من بين العاملين في الأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة (مثل أعمال المناجم وتكسير الأحجار) وكانت له مدة اشتراك قدرها 120 شهرًا وبلغ سن الخامسة والخمسين أو تجاوزها (وأن يكون قد استمر في مزاولة الأعمال الشاقة بصورة فعلية طوال الخمس سنوات الأخيرة من مدة اشتراكه)

إذا حكم على المشترك بالسجن لمدة 3 أشهر أو أكثر وكانت لـه مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا يصرف لأفراد عائلته معاشًا.