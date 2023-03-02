الضمان الاجتماعي يحذر: هذه العوامل تؤثر على قيمة المعاش

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة في نظام الضمان الاجتماعي، عم العوامل التي تؤثر على قيمة المعاش.

وأوضحت أن التغيرات الحادثة للحالة الاقتصادية للمستفيد، تؤثر على ارتفاع أو انخفاض قيمة المعاش، من دفعة لأخرى، مبينة أن أهم هذه العوامل، هي:

1 – إنفاق الأسرة.

2 – الدخل المحتسب.

3 – الأصول والثروات المملوكة.

4 – زيادة أو نقص عدد أفراد الأسرة.

موعد نزول المعاش الشهري

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الموعد الشهري لصرف المعاش، مؤكدة أنه يتم صرف المعاش في بداية الشهر الميلادي.

غير أنها لم تكشف عن أسباب التأخير كما ذكر أكثر من مستفيد، إذ لم ينزل حتى الآن كما هو مقرر شهريًا.

* شروط الاستحقاق

-يستحق أفراد العائلة المعاش في الحالات الآتية:

1 – عند وفاة صاحب معاش التقاعد أو العجز غير المهني أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم.

2 – عند وفاة المشترك نتيجة إصابة عمل أو بسبب انتكاسة الإصابة أو مضاعفاتها.

3 – عند وفاة المشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام، وتوفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة.

4 – عند وفاة المشترك بعد تركه العمل وتوفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا أو مدة 60 شهرًا مع إضافة المدة المكمّلة لـ120 شهرًا.

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