أمانة جدة تُعلن عن أسماء المرشحين للوظائف التخصصية عبر “جدارات”
تواصل – فريق التحرير:
أعلن أمانة محافظة جدة اليوم، عدد 12 مرشح ومرشحة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الهندسية والتخصصية والفنية.
* الأوراق والوثائق المطلوبة للشغل الوظائف
وأوضحت أمانة جدة أن هذه الوظائف معلن عنها بتاريخ 11 / 7 / 1444هـ، وأنه اعتباراً من يوم الأحد الموافق 13 / 8 / 1444هـ، على المرشحين التوجه مباشرة إلى مركز الفحص الطبي “مركز الفحص الشامل” بمدينة جدة، ومن ثم الحضور مباشرة إلى المقر الرئيسي لأمانة محافظة جدة بجدة – الإدارة العامة للموارد البشرية وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم لمباشرة مهام وظائفهم.
* على المرشحين اصطحاب الوثائق التالية معهم:
1 – العنوان الوطني.
2 – الحساب البنكي.
3 – أصل الهوية الوطنية + نسخة منها.
4 – عدد 4 صور شمسية مقاس “4*6” ذو خلفية بيضاء.
5 – أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
6 – معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخة من كشف الدرجات بالإضافة إلى مفاتيح المعدل.
* للاستعلام :
– الاستعلام من خلال موقع الأمانة:
– رابط الاستعلام – (اضغط هنا).