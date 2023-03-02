أمانة جدة تُعلن عن أسماء المرشحين للوظائف التخصصية عبر “جدارات”

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أعلن أمانة محافظة جدة اليوم، عدد 12 مرشح ومرشحة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الهندسية والتخصصية والفنية.

* الأوراق والوثائق المطلوبة للشغل الوظائف

وأوضحت أمانة جدة أن هذه الوظائف معلن عنها بتاريخ 11 / 7 / 1444هـ، وأنه اعتباراً من يوم الأحد الموافق 13 / 8 / 1444هـ، على المرشحين التوجه مباشرة إلى مركز الفحص الطبي “مركز الفحص الشامل” بمدينة جدة، ومن ثم الحضور مباشرة إلى المقر الرئيسي لأمانة محافظة جدة بجدة – الإدارة العامة للموارد البشرية وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم لمباشرة مهام وظائفهم.

* على المرشحين اصطحاب الوثائق التالية معهم:

1 – العنوان الوطني.

2 – الحساب البنكي.

3 – أصل الهوية الوطنية + نسخة منها.

4 – عدد 4 صور شمسية مقاس “4*6” ذو خلفية بيضاء.

5 – أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

6 – معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخة من كشف الدرجات بالإضافة إلى مفاتيح المعدل.

* للاستعلام :

– الاستعلام من خلال موقع الأمانة:

– رابط الاستعلام – (اضغط هنا).