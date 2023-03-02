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أمانة جدة تُعلن عن أسماء المرشحين للوظائف التخصصية عبر “جدارات”
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أمانة جدة تُعلن عن أسماء المرشحين للوظائف التخصصية عبر “جدارات”

أمانة جدة تُعلن عن أسماء المرشحين للوظائف التخصصية عبر “جدارات”

أمانة جدة تُعلن عن أسماء المرشحين للوظائف التخصصية عبر “جدارات”
٠٣:٥٢:٢٥ م، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن أمانة محافظة جدة اليوم، عدد 12 مرشح ومرشحة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الهندسية والتخصصية والفنية.

* الأوراق والوثائق المطلوبة للشغل الوظائف

وأوضحت أمانة  جدة أن هذه الوظائف معلن عنها بتاريخ 11 / 7 / 1444هـ، وأنه اعتباراً من يوم الأحد الموافق 13 / 8 / 1444هـ، على المرشحين التوجه مباشرة إلى مركز الفحص الطبي “مركز الفحص الشامل” بمدينة جدة، ومن ثم الحضور مباشرة إلى المقر الرئيسي لأمانة محافظة جدة بجدة – الإدارة العامة للموارد البشرية وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم لمباشرة مهام وظائفهم.

* على المرشحين اصطحاب الوثائق التالية معهم:

1 – العنوان الوطني.

2 – الحساب البنكي.

3 – أصل الهوية الوطنية + نسخة منها.

4 – عدد 4 صور شمسية مقاس “4*6” ذو خلفية بيضاء.

5 – أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

6 – معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخة من كشف الدرجات بالإضافة إلى مفاتيح المعدل.

* للاستعلام :

– الاستعلام من خلال موقع الأمانة:

– رابط الاستعلام – (اضغط هنا).

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