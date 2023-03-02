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شاهد.. أمطار الخير تتساقط الآن على رياض الخبراء بالقصيم
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شاهد.. أمطار الخير تتساقط الآن على رياض الخبراء بالقصيم

شاهد.. أمطار الخير تتساقط الآن على رياض الخبراء بالقصيم

شاهد.. أمطار الخير تتساقط الآن على رياض الخبراء بالقصيم
٠٣:٣٨:٣٥ م، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تساقطت أمطار غزيرة اليوم الخميس، على محافظة رياض الخبراء بمنطقة القصيم وسط توقعات بجريان السيول والأودية ورياح سطحية مثيرة للأتربة.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، كيف هطلت الأمطار بغزارة على رياض الخبراء وملأت الشوارع والطرقات، وسط أجواء شتوية رائعة.

السيول تجري كالأنهار بحائل

ونتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار، جرت اليوم السيول أنهارًا جنوب فيد جدر بوص شرق منطقة حائل.

توسع الحالة المطرية على هذه المناطق

وكان خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، قد توقع توسع الحالة الممطرة الرابعة عشر زمانيًا ومكانيا لتشمل معظم المناطق بأمطار متفاوتة، مبينًا أن الحالة المطرية المتوقعة تكون -بمشيئة الله- متفاوتة من مكان إلى أخرى من خفيفة لمتوسطة وأحيانًا غزيرة مع فرصة سيول وحبات برد.

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار غزيرة الأرصاد القصيم جريان السيول حالة الطقس رياض الخبراء

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