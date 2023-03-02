الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
“أوراق المراحيض والسرطان”.. دراسة حديثة تفجر مفاجأة
تقنية جديدة.. اشحن هاتفك في أقل من 5دقائق
شاهد.. أمطار الخير تتساقط الآن على رياض الخبراء بالقصيم
وظائف شاغرة في مصفاة “سامرف” التابعة لـ أرامكو.. التفاصيل ورابط التقديم
ضبط 5 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة بطريقة غريبة
تفاصيل أكبر خطة تشغيلية لموسم رمضان بالمسجدين الحرام والنبوي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“أوراق المراحيض والسرطان”.. دراسة حديثة تفجر مفاجأة

“أوراق المراحيض والسرطان”.. دراسة حديثة تفجر مفاجأة

“أوراق المراحيض والسرطان”.. دراسة حديثة تفجر مفاجأة
٠٣:٥٠:١٥ م، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة أن أوراق المراحيض تشكل مصدرا غير متوقع لمواد كيميائية ذات ضرر دائم في مياه الصرف الصحي في جميع أنحاء العالم.

وجمع الباحثون في الدراسة لفات من أوراق المراحيض كانت تباع في أميركا الشمالية وأميركا اللاتينية وإفريقيا وأوروبا الغربية، بالإضافة إلى عينات لمياه الصرف الصحي من محطات المعالجة في الولايات المتحدة.

واكتشف الباحثون وجود المركّبات المشبعة بالفلور والألكيلات الفلورية المتعددة وهي عائلة من المركبات الكيميائية الاصطناعية بدأ إنشاؤها منذ أربعينيات القرن العشرين وتضم أكثر من 4700 جزيء. وتعود تسميتها كذلك إلى دورة حياتها الطويلة جدا.

انتشار المركبات الضارة

وتنتشر هذه المركّبات في منتجات كثيرة مستخدمة في الحياة اليومية (مستحضرات التجميل، وأواني الطبخ غير اللاصقة، والملابس المقاومة للماء).

علاقتها بالسرطان

ورُبطت هذه المركبات بأنواع عدة من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل الخصوبة واضطرابات النمو لدى الأطفال.

اقرأ أيضا:

دراسة حديثة تكشف مفاجأة: المراحيض تحتوي على خطر مميت

الصين.. كاميرات لمراقبة «المراحيض» لمنع سرقة أوراق التواليت

الكلمات الدلالية:
أوراق المراحيض السرطان دراسات حديثة مسببات السرطان

مواد ذات صلة

المزيد
العمل تتعقب حسابات الاستقدام عبر تويتر للإيقاع بأصحابها

العمل تتعقب حسابات الاستقدام عبر تويتر للإيقاع بأصحابها

٠٣:٠٩ م، السبت، ١٤ فبراير ٢٠١٥
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز

٠٣:٥٥ م، الأثنين، ٠١ ديسمبر ٢٠١٤
«الإسكان» توقِّع اتفاقية مع شركة إماراتية لإنشاء 2800 وحدة سكنية بالأحساء

«الإسكان» توقِّع اتفاقية مع شركة إماراتية لإنشاء 2800 وحدة سكنية بالأحساء

٠٨:٤٠ م، الأثنين، ٢٨ نوفمبر ٢٠١٦
تدشين أولى فروع سلسلة مطاعم «سنشوي» في الرياض

تدشين أولى فروع سلسلة مطاعم «سنشوي» في الرياض

٠٩:٤٧ ص، الخميس، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *