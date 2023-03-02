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ضبط 5 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة بطريقة غريبة
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ضبط 5 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة بطريقة غريبة

ضبط 5 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة بطريقة غريبة

ضبط 5 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة بطريقة غريبة
٠٣:٢١:٤٨ م، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، أنه تم ضبط 5 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر

ضبط 4,962,000 قرص من مادة الإمفيتامين

وأكد أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها. أسفرت عن ضبط 4,962,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة “كابلات”، والقبض على مستقبلها بمنطقة الرياض.

وأوضح أن المقبوض عليها هو مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السورية، وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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اتفاقية تعاون للتوعية من أخطار المخدرات

في الوقت نفسه، وقَّعت المديرية العامة لمكافحة المخدرات ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة اليوم، اتفاقية تعاون مشترك في إطار جهودهما في دفع وتشجيع التعاون بينهما في مجالات البحث العلمي؛ بهدف توعية المجتمع بأخطار المخدرات، وتبادل الخبرات في مجال البحوث والدراسات حول المخدرات.

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المخدرات، ووضع خطة مشتركة لتأسيس “مركز دراسات وبحوث” وتفعيل مكتبة المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

 

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية تهريب المخدرات شحنة كابلات مادة الإمفيتامين مكافحة المخدرات

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