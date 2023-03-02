وظائف شاغرة في مصفاة “سامرف” التابعة لـ أرامكو.. التفاصيل ورابط التقديم

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تعلن مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

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المسمى الوظيفي:

فني نظم تحكم موزعة:

المؤهلات والخبرات:

-تعليم: دبلوم أو شهادة جامعية في الأجهزة والتحكم.

-خبرة: 2 سنوات على الأقل في مجال ذي صلة.

منسق تدريب موارد بشرية:

المؤهلات والخبرات:

تعليم: الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو نظم المعلومات الإدارية أو الموارد البشرية.

خبرة: لا تقل عن 5 سنوات في المجالات ذات الصلة.

مزايا العمل في سامرف: (المصدر)

رواتب تنافسية بدل مواصلات.

بدل السكن (3 رواتب) أو توفير سكن (مع توفير خدمات الماء والكهرباء والصيانة).

تأمين طبي عائلي (يشمل الوالدين).

بدل تعيين.

مكافأة الأداء السنوي.

مكافأة شهر رمضان.

برنامج تملك المنازل.

خطة إدخار مركز ترفيهي وصالة للجيمينيزوم.

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طريقة التقديم:

أوضحت سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).