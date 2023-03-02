تحقيق رسمي في واقعة الرقص داخل مركز صحي بجازان

تواصل – فريق التحرير:

أثارت احتفالية صاخبة في مركز صحي بمنطقة جازان، موجة من الاستياء عبر منصات التواصل الاجتماعي بالمملكة.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم لما قام به المركز الصحي الخاص من تصرفات، لا تقدم شيئاً مفيداً ومسلياً للمرضى، بعكس ما تجلب لهم الإزعاج، وخاصة أن المرضى يحتاجون لرعاية طبية فائقة وهدوء تام.

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تحقيق رسمي

ووجهت مديرية الصحة بجازان بالتحقيق مع موظفي مركز لغسيل الكلى في إحدى محافظات المنطقة، بعد فيديو لفرقة شعبية تؤدي الرقصات للمرضى في المركز.

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وتوعدت المديرية بتطبيق العقوبات والأنظمة بحق هذه المنشأة، لاستقطابها فرقة شعبية راقصة، تسببت في إزعاج المرضى والمراجعين دون مراعاة لخصوصياتهم.