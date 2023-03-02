الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
تحقيق رسمي في واقعة الرقص داخل مركز صحي بجازان
عاجل.. إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني
أفضل الطرق الشرعية لفك السحر عن المسحور
يجلس على طاولة الوزراء .. أول مستشار حكومي يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم
خسائر لا تحصى.. منصة إلكترونية تنصب على مواطني دولة عربية
بعد انتشار الظاهرة.. 4 طرق لتجنب هروب العمالة المنزلية قبل رمضان

الرئيسية

 /

محليات

 /

تحقيق رسمي في واقعة الرقص داخل مركز صحي بجازان

تحقيق رسمي في واقعة الرقص داخل مركز صحي بجازان

تحقيق رسمي في واقعة الرقص داخل مركز صحي بجازان
٠٣:١٢:١٣ م، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أثارت احتفالية صاخبة في مركز صحي بمنطقة جازان، موجة من الاستياء عبر منصات التواصل الاجتماعي بالمملكة.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم لما قام به المركز الصحي الخاص من تصرفات، لا تقدم شيئاً مفيداً ومسلياً للمرضى، بعكس ما تجلب لهم الإزعاج، وخاصة أن المرضى يحتاجون لرعاية طبية فائقة وهدوء تام.

اقرأ أيضًا:

التخصصات الصحية تعتمد ثلاثة برامج تدريبية بصحة جازان

تحقيق رسمي

ووجهت مديرية الصحة بجازان بالتحقيق مع موظفي مركز لغسيل الكلى في إحدى محافظات المنطقة، بعد فيديو لفرقة شعبية تؤدي الرقصات للمرضى في المركز.

اقرأ أيضًا:

القبض على مواطنين بحوزتهما 59 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بجازان

وتوعدت المديرية بتطبيق العقوبات والأنظمة بحق هذه المنشأة، لاستقطابها فرقة شعبية راقصة، تسببت في إزعاج المرضى والمراجعين دون مراعاة لخصوصياتهم.

 

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم السعودية اليوم جازان مركز صحي مواقع التواصل الاجتماعي

مواد ذات صلة

المزيد
مدني الرياض يُطلق إرشادات لمواجهة موجة البرد وهطول الأمطار

مدني الرياض يُطلق إرشادات لمواجهة موجة البرد وهطول الأمطار

٠٥:٥٠ م، الخميس، ٢٦ ديسمبر ٢٠١٣
3 خطوات للاكتتاب في أسهم أرامكو.. تعرّف عليها

3 خطوات للاكتتاب في أسهم أرامكو.. تعرّف عليها

٠٨:١٣ ص، الأربعاء، ١٣ نوفمبر ٢٠١٩
بسبب مديونية 1.5 مليون ريال لشركة صينية.. حكم بحبس مواطن في الرياض

بسبب مديونية 1.5 مليون ريال لشركة صينية.. حكم بحبس مواطن في الرياض

٠٢:٥٩ م، الأحد، ١٤ يناير ٢٠١٨
جدة.. الإطاحة بوافد عربي متهم بسرقة سيارات وحقائب نسائية

جدة.. الإطاحة بوافد عربي متهم بسرقة سيارات وحقائب نسائية

١٢:١٦ ص، الأحد، ١٦ يوليو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *