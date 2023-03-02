بعد انتشار الظاهرة.. 4 طرق لتجنب هروب العمالة المنزلية قبل رمضان

تواصل – فريق التحرير:

تنتشر قبل وأثناء شهر رمضان، ظاهرة هروب العمالة المنزلية، لأسباب مختلفة، وإن بقي للعامل دور كبير في الظاهرة التي تتكرر بشكل سنوي، مثيرة العديد من علامات الاستفهام حولها.

ويقول خبراء إن الأسبباب تتراوح ما بين الرغبة في الحصول على فرصة وظيفية بمقابل مادي أكبر في مكان آخر، أو نتيجة التعرض لسوء المعاملة، أو للعمل مع جهات مجهولة.

وكشف المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام عن وصول عدد حالات تغيب العمالة المنزلية في يناير الماضي إلى 781 حالة.

وتصدرت العمالة المنزلية من إندونيسيا حالات التغيب بنسبة 82 في المائة، يليها أوغندا، ثم كينيا.

وكشف رئيس شركة “سراكو” للموارد البشرية، سعيد الحارثي، عن أبرز الأسباب التي تدفع العاملات المنزليات للهروب، خاصة قبل رمضان.

وقال في مداخلة مع فضائية “الإخبارية”، إن توافر فرص وظيفية لهذه العمالة يعتبر أبرز الأسباب التي تدفعها للهروب، ففي الآونة الأخيرة لم يعد وجود عاملة منزلية نوع من الكماليات، بل أمر ضروري في كل الأسر، ما يعني توافر فرص وظيفية أكبر لتلك العمالة”.

وأضاف: “هناك مغريات كثيرة تظهر أمام العمالة المنزلية، في ظل توافر فرص وظيفية كثيرة أمامهم، ويقف وراء ذلك عملية تدار بطريقة مؤسسية تُدار من مافيا أو أكثر، وتقوم بإغراء العاملات بفرص وظيفية أفضل”.

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تخفيف ضغوط العمل

ويقترح خبراء معالجة المشكلة من خلال تخفيض ساعات العمل في رمضان للعاملة المنزلية التي يحق لها الحصول على ساعتي راحة إضافيتين على الأقل.

ووفقًا لتقرير تعزيز حقوق العمال المهاجرين في الشرق الأوسط، فإن وسائل الإعلام المحلية والحكومات، على حد سواء تقر بوطأة ضغط شهر رمضان على العاملات المنزلية.

ويقول الباحثون إن أعداد العاملات الهاربات تصل إلى ذروتها الأعلى خلال رمضان بسبب إثقال كاهلهن بحجم كبير من العمل اليومي المتوجب عليهن إنجازه، مما يتطلب إجراء التعديلات المناسبة على عملها اليومي وتغيير نظامه بأقصى قدر ممكن.

المعاملة الحسنة

لاشك أن للمعاملة الحسنة مفعول السحر في النفوس، والعاملة المنزلية ربما تفتقد في البيوت التي تهرب منها إلى هذا النوع من المعاملة، الأمر الذي قد يشكل معاناة لها، ويدفعها للتفكير في الهروب بسبب سوء المعاملة من جانب أفراد البيت الذي تعمل فيه.

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الاستماع إلى الشكاوى

ربما يكون الضيق من أمر ما دافعًا لفضب العاملة المنزلية، ودافعًا لها إلى الحديث مع كفيلها سعيًا للتجاوب معها، أو على الإقل إشعارها بالتجاوب مع شكواها وغضبها، دون إظهار التبرم والتذمر.

دمجها مع الأسرة

قد يكون ذلك من خلال اصطحابها في رحلات ترفيهية، أو تشجيعها على ممارسة نشاط ما مع أفراد المنزل، إشعارًا من جانبهم أنها واحدة منهم، ولاتختلف عن باقي أفراد الأسئلة، مما يزيد شعورها بالاطمئنان، والرغبة في الاستمرارية ومواصلة العمل.

تسجيل بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية

إلى ذلك أعلنت المديرية العامة للجوازات على موقعها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) أتاحتها ‏خدمة تسجيل بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية إلكترونياً عبر منصة ‎أبشر؟

وأوضحت، أن من شروط تسجيل بلاغ التغيب أن تكون الإقامة سارية المفعول وأن يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول.

وأشارت إلى أنه يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يوماً فقط عبر خدمة( تواصل) على منصة أبشر بشرط ألا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل، وإذا تجاوز 15 يومًا، لا يتم إلغاؤه نهائيًا ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة ويُرَحل ويُمنع من دخول المملكة.