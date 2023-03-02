تنبيه عاجل من “الموارد البشرية”: هذه الحالة يستحق فيها الموظف إجازة 5 أيام بأجر

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحالات التي يستحق فيها العامل إجازة بأجر كامل ولمدة خمسة أيام.

جاء ذلك في رد الوزارة على استفسار بحساب العناية بالمستفيدين حول مدة الإجازة حال وفاة الأخ إنه ‏وفقًا للمادة 113 من نظام العمل.

وقالت الوزارة: للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه. لافتةً إلى أن الأصول هم الأم والأب والجد والجدة و‏الفروع هم الأبناء والأحفاد.

وأضافت أن العامل لا يستحق إجازة وفاة في حال وفاة الخال أو الخالة والعم أو العمة أو الأخ والأخت؛ لأنه ليس من الأصول ولا الفروع للعامل نفسه، ما لم ينص في اللائحة الداخلية للمنشأة والمعتمدة من الوزارة على خلاف ذلك.

تغيير أيام العمل والإجازات

من وقت لآخر تتردد المطالبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تغيير أيام العمل والإجازات إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة.

وفي أحدث رد فعل حول متى يتم تطبيق إجازة الثلاثة أيام، أعلنت وزارة الموارد البشرية عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، أن “ما تدرسه الوزارة هو نظام العمل، وهي مراجعة دورية للأنظمة المعمول بها، بهدف زيادة خلق الوظائف ورفع جاذبية السـوق للاستثمارات المحلية والدولية”.

وأضافت: “وتم طرح مسودة نظام العمل في منصة استطلاع لمرئيات العموم ضمن الإجراءات المعتمدة في دراسات الأنظمة”.

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تغيير أيام العمل والإجازات إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة

وفي يناير الماضي، كشفت مصادر لصحيفة “عكاظ” حقيقة الأنباء التي يتداولها رواد وسائل التواصل الاجتماعي عن دراسة المملكة تغيير أيام العمل والإجازات إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أنه لا صحة لهذه الدراسة في الوقت الحالي. وأشارت المصادر إلى أن أي تغيير في المستقبل، سيتم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المختصة، مؤكدة أهمية الحصول على الأخبار من مصادرها الرسمية.

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محاولة لجذب الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة

وسبق أن ألمح وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي إلى تغيير نظام العمل بالمملكة لتصبح الإجازة الأسبوعية ثلاثة أيام بدلاً من يومين كما هو حاليًا، وذلك في محاولة لجذب الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة.

ونسب موقع “سكاي نيوز عربية” في فبراير من العام الماضي إلى الوزير قوله ردًا على سؤال لمراسله: “ندرس تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة أو 4 أيام ونصف يوم عمل مقابل يومين ونصف يوم إجازة في الأسبوع، لتكون المملكة جاذبة للمستثمرين وتوفير فرص عمل”.

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