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30 ألف عام.. الكشف عن تاريخ أقدم تسجيل للأرصاد الفلكية في العلا

30 ألف عام.. الكشف عن تاريخ أقدم تسجيل للأرصاد الفلكية في العلا

30 ألف عام.. الكشف عن تاريخ أقدم تسجيل للأرصاد الفلكية في العلا
٠٢:١١:١٢ م، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قالت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إن أقدم تسجيل للأرصاد الفلكية يعود إلى أكثر من 30 ألف عام.

وأوضحت أن مرصد منارة العلا يمد الجسور بين اكتشافات العلا وشبه الجزيرة العربية القديمة، وكذلك الاكتشافات الحديثة احتفاءً بإرث المملكة في الابتكار والمعرفة.

وأضافت الهيئة في “أنفوجراف” أن المرصد سيكون معلما جديدا في المملكة يقصده الزوار من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بتجربة استثنائية لتأمل النجوم ومشاهدة عروض ممتلعة للتعرف على الاكتشافات العلمية.

أهداف إنشاء المرصد

1 – الإسهام في تحقيق رؤية المملكة عبر تطبيق تقنيات الفضاء الحديثة
2- يسهم المرصد في دعم التجارب في مجال الفضاء
3- خلق قيمة اقتصادية في البحث والتطوير والابتكار
4- خق فرص وظيفية في مجال العلوم والسياحة
5- توفير البني التحتية اللازمة للأبحاث والكوادر في مجال الفضاء
6- تعزيز حضور العلا كوجهة عالمية في علوم الفضاء والفلك
7- تمكين قطاع الفضاء بالمملكة في الاكتشاف العلمي

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن الأرصاد الفلكية السعودية العلا الفلك المملكة محافظة العلا

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