تحذير مهم من مركز خدمات الابتعاث.. التفاصيل

تواصل – فريق التحرير:

نشر مركز خدمات الابتعاث “أنفوجراف”، متضمنا مناشدة للطلاب المبتعثين في الخارج.

وأضاف المركز: نأمل منك الحرص على رفع التقارير والخطابات الرسمية الموثق من الجهة العلمية على نظام سفير 2

وحذر كذل من أي محاولة للتلاعب بالوثائق الرسمية لأن ذلك قد يعرض صاحبها للمساءلة القانونية.

شروط الابتعاث

كان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اعتمد شروط وضوابط خطتي الإيفاد للدراسة بالداخل وخطة الابتعاث للدراسة بالخارج للثلاثة أعوام القادمة، اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ١٤٤٣هـ.

وتضمنت الضوابط:

1- ألا تقل خدمة المرشح في الوظيفة التعليمية عن سنة، تخضع للمفاضلة الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث وفق الوزن النسبي المعتمد من اللجنة المركزية.

2- ألا يزيد عمر المرشح عند التقديم عن 45 عاما، يخضع للمفاضلة بالإدارة العامة للإيفاد والابتعاث وفقا للوزن النسبي المعتمد من اللجنة المركزية.

3- ألا يقل التقدير الدراسي في أخر مؤهل علمي عن جيد، تخضع للمفاضلة بالإدارة العامة للإيفاد والابتعاث وفق الوزن النسبي المعتمد من اللجنة المركزية.

4- ألا تقل درجة التقدير في تقويم الأداء الوظيفي عن ممتاز في آخر سنتين.

5- ألا يكون المرشح ممن أخل بواجباته الوظيفية أو صدر بحقه عقوبة تأديبية جراء تقصير في أداء العمل خلال العامين السابقين للترشيح.

6- ألا يكون محالا إلى التحقيق أو مكفوف اليد أو طرفا في قضية قائمة.

7- أن يكون آخر مؤهل علمي حصل عليه المرشح (بكالوريوس / دبلوم عالي / ماجستير) مسجلا بمركز المعلومات بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (وزارة الخدمة المدنية سابقا).

8- ألا يسبق للمرشح الحصول على قرار إيفاد / ابتعاث تم الانسحاب منه أو الاعتذار عنه أو إنهاؤه من قبل الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث.

9- أن يكون الترشيح وفقًا للتخصصات الواردة بالخطة في كل مجال، ولا يتم رفع طلب لتخصص لم يرد في الخطة.

10- أن يكون التخصص مناسبا لمهام العمل وللمرحلة الدراسية المكلف بها أو امتدادا للتخصص،.

11- أن يرفق المرشح الذي بدأ الدراسة سجلا أكاديميًا حديثًا مع صورة من المستند النظامي الذي بموجبه بدأ به الدراسة،.

12- أن يختار المرشح الموضوع النوعي المرتبط بتخصصه، والذي سيكون المحور الأساس لبرنامجه الدراسي (الرسالة، البحث، وغير ذلك من الجهود البحثية).

13- أن يحصل المرشح للدراسة لمرحلة الدكتوراه على ما لا يقل عن ۸۰ درجة وما لا يقل عن ٧٥ درجة لمرحلة الماجستير في اختبار قدرات الجامعيين، ويشمل ذلك من بدأ الدراسة بمستند نظامي وهو (إجازة دراسية استثنائية أو مرافقة لبرنامج الابتعاث).

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