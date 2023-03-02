6 أشهر في الطريق.. “رحالة ألماني” يكشف سر قدومه للمملكة على دراجة هوائية

تواصل – فريق التحرير:

وصل الرحالة الألماني جان روسي، البالغ من العمر 29 عاما، إلى المملكة بعد رحلة استمرت 6 أشهر ليتعرف على أهم وأبرز معالمها وثقافة المجتمع فيها، على متن دراجته الهوائية.

وقال الرحالة إن هناك عدة أسباب لاختياره للمملكة في رحلته التي بدأها بالدراجة الهوائية، مشيرا إلى أن ذلك يعود لاهتمامه الكبير بها وبما تحتويه من سياحة متنوعة.

طبيعة خلابة ساحرة

وأشار إلى أنه زار في بداية رحلته نيوم التي قدم إليها عبر الأردن، مقضيا فيها وقتا ممتعا بين تضاريسها المتنوعة وشواطئها الجذابة وجبالها التي تكسوها الثلوج في فصل الشتاء، متوجها بعدها إلى العلا التي عاش فيها تجربة استثنائية امتزجت بين عبق التاريخ، والتطور في المشاريع الترفيهية المتنوعة.

وأكد أن المملكة بلد غني بالمواقع الطبيعة والسياحية المتنوعة التي لا يمكن حصرها خلال جولته.

دعا لزيارة المملكة

وحث السائحين بزيارة المملكة والتعرف عليها، حيث يتميز مجتمعها بالكرم، والترحاب والمودة، مضيفا أنه بعد الانتهاء من جولته سيواصل رحلته إلى السودان على متن سفينة من جدة، فيما ستكون وجهته النهائية جنوب إفريقيا.

اقرأ أيضا:

رحالة إماراتي يوثق لحظة تعرضه لحادث بمنفذ الخفجي (فيديو)