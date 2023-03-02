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الآن.. شاهد السيول تجري كالأنهار جنوب جدر بوص شرق حائل
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الآن.. شاهد السيول تجري كالأنهار جنوب جدر بوص شرق حائل

الآن.. شاهد السيول تجري كالأنهار جنوب جدر بوص شرق حائل

الآن.. شاهد السيول تجري كالأنهار جنوب جدر بوص شرق حائل
٠٢:٠١:٥١ م، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار، جرت اليوم السيول أنهارًا جنوب فيد جدر بوص شرق منطقة حائل.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول المتدفقة وهي تشق الأودية والشعاب جنوب فيد جدر بوص شرق منطقة حائل، وسط توسع للحالة المطرية في مناطق مختلفة.

توسع الحالة المطرية على هذه المناطق

وكان خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، قد توقع توسع الحالة الممطرة الرابعة عشر زمانيًا ومكانيا لتشمل معظم المناطق بأمطار متفاوتة، مبينًا أن الحالة المطرية المتوقعة تكون -بمشيئة الله- متفاوتة من مكان إلى أخرى من خفيفة لمتوسطة وأحيانًا غزيرة مع فرصة سيول وحبات برد.

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل.

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