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احذر.. 20 ألف ريال غرامة التعامل مع كاميرات المراقبة بهذه الطريقة
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احذر.. 20 ألف ريال غرامة التعامل مع كاميرات المراقبة بهذه الطريقة

احذر.. 20 ألف ريال غرامة التعامل مع كاميرات المراقبة بهذه الطريقة

احذر.. 20 ألف ريال غرامة التعامل مع كاميرات المراقبة بهذه الطريقة
٠٢:٠٤:٠٨ م، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشر الأمن العام “إنفوجراف”، للتوضيح بعقوبة نقل تسجيلات كاميرات المراقبة أو نشرها.

وقال – عبر حسابه على “تويتر”، إنه يعاقب كل من يخالف أحكام النظام بنقل التسجيلات أو نشرها أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات بغرامة مقدارها 20 ألف ريال.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام، أنه تم تطبق أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية على عدد من المنشآت والمرافق.

تطبيق نظام كاميرات المراقبة على هذه المنشآت

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه تقرر تطبق أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية على هذه المنشآت والمرافق:

1 – المنشآت التي تقدم خدمات غذائية.

2 – أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات.

3-  المنشآت الترفيهية العامة والخاصة.

4 – الأندية والمنشآت والملاعب الرياضية.

5 – المنشآت العامة والخاصة الثقافية ومراكز الشباب.

6 – المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار.

يأتي هذا في الوقت الذي تشارك فيه وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، والمديرية العامة لحرس الحدود، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، في مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك 2023م المقام في مدينة الرياض.

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية بقطاعاتها الأمنية المعنية بتعزيز الأمن وتحسين جودة الحياة في مناطق المملكة ومدنها ومحافظاتها، من خلال استعراض أبرز التقنيات الحديثة في:

1 –  مكافحة الجريمة بأنواعها كافة.

2 – الخدمات الرقمية التي تقدم للمواطنين والمقيمين والزوار، بموثوقية عالية وأمان.

3 – التوعية بالمخالفات التي تؤثر في السلامة المرورية للمحافظة على الأرواح والممتلكات.

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الكلمات الدلالية:
الأمن العام الكاميرات تسجيلات كاميرات المراقبة كاميرات المراقبة

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