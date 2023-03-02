“حرس الحدود” يمنع الاقتراب من المناطق الحدودية ويكشف عقوبة المخالفين

تواصل – واس:

دعت المديرية العامة لحرس الحدود مرتادي المناطق البرية من المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن المناطق الحدودية.

وأكدت أنها تطالب الجميع بالالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاقتراب من منطقة الحدود البرية المحظورة التي تم إيضاحها بلوحات تحذيرية وسواتر ترابية على طول الحدود.

عقوبات مغلظة نص عليها نظام أمن الحدود

وأوضحت أن كل من يتجاوز اللوحات التحذيرية باتجاه منطقة الحدود البرية المحظورة سيعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية بالسجن لمدة تصل إلى 30 شهرًا أو غرامة مالية تصل إلى 25,000 ريال أو بهما معًا.

الأمن لن يتهاون في ضبط المخالفين

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية القريبة من مناطق الحدود بالالتزام بالأنظمة والتعليمات في المملكة، مشددة على أنها لن تتهاون في ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

إحباط تهريب 21.3 طنًا من القات المخدر

يأتي هذا بعد أيام فقط، من إحباط الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، محاولات تهريب 21.3 طنًا من نبات القات المخدر وطن و139 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وقبضت على مهربيها، وعددهم 189 متهمًا، منهم 20 مواطنًا، و169 مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: 144 من الجنسية اليمنية، و23 من الجنسية الإثيوبية و2 من الجنسيتين الصومالية والباكستانية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.