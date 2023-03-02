“مجموعة العشرين”.. وزير الخارجية: المملكة ستواصل الوقوف مع الدول المحتاجة

تواصل – واس:

أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، على مواصلة المملكة الوقوف مع الدول المحتاجة، وذلك من منطلق ريادتها في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية.

جاء ذلك أثناء مشاركة سموه في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، اليوم الخميس، في عاصمة جمهورية الهند نيودلهي.

أرض واحدة.. عائلة واحدة.. مستقبل واحد

وألقى سمو الوزير كلمة في الجلسة الأولى للاجتماع والتي جاءت تحت عنوان “تعزيز التعددية والحاجة إلى الإصلاحات، والأمن الغذائي والطاقة، والتعاون الإنمائي”.

وثمّن خلالها جهود حكومة جمهورية الهند خلال رئاستها لمجموعة العشرين تحت شعار “أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد”.

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إجراءات فعالة بشأن مواجهة التحديات العالمية

وأشار خلال الكلمة إلى أهمية مواجهة العديد من التحديات العالمية ومنها:

اضطرابات سلاسل الإمداد، والتضخم، والتحديات المتعلق في الديون وارتفاع أسعار الفائدة، والتي تؤثر على المشهد التنموي في العالم.

وشدد على أهمية حل الصراعات والتوترات السياسية التي تعيق اتخاذ إجراءات فعالة بشأن مواجهة التحديات العالمية، التي تزيد من التفتت الاقتصادي.

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عمل جماعي لمواجهة التغير المناخي

وأكد سموّه أن مواجهة التغير المناخي يتطلب مواصلة العمل الجماعي، وتحسين سرعة وفعالية الأطر المتعددة الأطراف من أجل التكيف مع البيئات المتغيرة والتهديدات الجديدة.

مشيرًا إلى أن الاقتصاديات الرائدة التي تمثلها مجموعة العشرين تشكل وضعًا فريدًا من نوعه في معالجة تلك المخاوف.

مطالبًا بأهمية توجيه جدول أعمال الاجتماع الوزاري نحو تحسين الظروف المواتية للحوار والسلام، والحد من الآثار السلبية للمنافسة الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي.

أهداف التنمية المستدامة الرئيسة

وأوضح أن التوقعات تشير إلى أن حوالي 8% من سكان العالم قد يواجهون الجوع في عام 2030، فيما سيبقى 660 مليون شخص من غير الطاقة..

وأن ذلك قد يؤخر العالم من الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة الرئيسة بسبب انعدام الأمن الغذائي والطاقة.

الاستثمار في جميع مصادر الطاقة

وأضاف أنه من الضروري الحفاظ على الاستثمار في جميع مصادر الطاقة، بما في ذلك المصادر التقليدية؛ لضمان الوصول وتلبية الطلب.

مشيرًا إلى أن تنفيذ إطار الاقتصاد الدائري الكربوني الذي أقرته مجموعة العشرين في عام 2020، هو النهج الأكثر فاعلية وشمولية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية مع بناء اقتصادات مستدامة.

تسريع الدعم والتخفيف من عدم الاستقرار

وأشار إلى أن حوالي 1.8 مليار شخص تؤثر عليهم الصراعات، ويمثلون 24% من سكان العالم.. مما يحتم على المجتمع الدولي تسريع الدعم والتخفيف من عدم الاستقرار الذي ينتشر خارج الحدود.

مؤكدًا مواصلة المملكة الوقوف مع الدول المحتاجة، وذلك من منطلق ريادتها في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية.

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